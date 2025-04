Buffon | Inter o Napoli? In un percorso ti accorgi di aver buttato punti

Buffon, capodelegazione della Nazionale azzurra, ha parlato direttamente da Coverciano anche della lotta scudetto tra Inter e Napoli. Le sue parole.LOTTA SCUDETTO – Gigi Buffon così sul duello tra Inter e Napoli: «Il campionato non si è deciso ieri, c’è stato un passo importante, ci sono 4 partite ma il campionato si decide tutto l’anno e in questo percorso ti accorgi di aver buttato via qualcosa e di aver dilapidato o dei risultati o delle occasioni. Ma questo non posso dirlo io: lo sapranno quelli dell’Inter e del Napoli. E chi vincerà, quell’altra avrà per forza un rimpianto. Mi aspettavo un campionato così, perché già da luglio sapevo che il Napoli insieme all’Inter si sarebbe contesa lo scudetto per varie ragioni. L’Inter in questo momento ha avuto delle difficoltà e il Napoli sta sfruttando le opportunità che ha avuto e sembra avere un’inerzia dalla sua ma deve mantenere le antenne dritte». Inter-news.it - Buffon: «Inter o Napoli? In un percorso ti accorgi di aver buttato punti» Leggi su Inter-news.it Gigi, capodelegazione della Nazionale azzurra, ha parlato direttamente da Coverciano anche della lotta scudetto tra. Le sue parole.LOTTA SCUDETTO – Gigicosì sul duello tra: «Il campionato non si è deciso ieri, c’è stato un passo importante, ci sono 4 partite ma il campionato si decide tutto l’anno e in questotidivia qualcosa e didilapidato o dei risultati o delle occasioni. Ma questo non posso dirlo io: lo sapranno quelli dell’e del. E chi vincerà, quell’altra avrà per forza un rimpianto. Mi aspettavo un campionato così, perché già da luglio sapevo che ilinsieme all’si sarebbe contesa lo scudetto per varie ragioni. L’in questo momento ha avuto delle difficoltà e ilsta sfruttando le opportunità che ha avuto e sembrae un’inerzia dalla sua ma deve mantenere le antenne dritte».

Su altri siti se ne discute

Buffon: “Inter e Napoli lotteranno per lo scudetto” | VIDEO - Il capodelegazione della Nazionale italiana Gianluigi Buffon ha parlato della Serie A. Ecco il video con le sue parole In occasione della presentazione dell'album di figurine tutto al femminile di Calciatore Panini, il capodelegazione della Nazionale italiana Gianluigi Buffon ha parlato della Serie A. Il video da Gazzetta.it. 🔗pianetamilan.it

Buffon: “Napoli-Inter? Possibile pareggio, giocano entrambe al massimo” - Le parole di Buffon in conferenza: “Napoli-Inter? Possibile pareggio, giocano entrambe al massimo” Le parole del capodelegazione della Nazionale Gianluigi Buffon, al fianco di Luciano Spalletti, … L'articolo Buffon: “Napoli-Inter? Possibile pareggio, giocano entrambe al massimo” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Buffon: “Pareggio Parma-Inter è un discorso mentale. Occhio al Napoli di Conte” - DAZN – Buffon: “Pareggio Parma-Inter è un discorso mentale. Occhio al Napoli di Conte” Le parole dell’ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana, Gigi … L'articolo Buffon: “Pareggio Parma-Inter è un discorso mentale. Occhio al Napoli di Conte” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Su questo argomento da altre fonti

Buffon: Tudor sta facendo bene alla Juve. Scudetto? Inerzia dalla parte del Napoli; Buffon: «Il Mondiale è il primo obiettivo. Scudetto? Passo importante del Napoli ma nulla è ancora deciso»; Buffon: Per giocartela col Barça devi essere veramente forte e l'Inter lo è. Scudetto deciso ieri? No, anche se...; Gianluigi Buffon: Mio figlio Louis ha scelto la Repubblica Ceca, così nessuno sospetterà che ha preso scorciatoie per il cognome. 🔗Ne parlano su altre fonti

Buffon sul Napoli: "La lotta scudetto non si è decisa". Poi il paragone su Tudor e Thiago Motta - Le dichiarazioni del capo delegazione della Nazionale italiana: "Barcellona-Inter? Già giocarsela significa essere una squadra veramente" ... 🔗msn.com

Buffon: «La lotta Scudetto non è chiusa, ma il Napoli ha sfruttato meglio le occasioni» - Gianluigi Buffon, ex portiere e oggi capo delegazione della Nazionale italiana, è intervenuto a Coverciano durante il premio ‘Inside the Sport’ organizzato dall’USSI. Tra i temi toccati, anche la vola ... 🔗napolipiu.com

Buffon: «Il Mondiale è il primo obiettivo. Scudetto? Passo importante del Napoli ma nulla è ancora deciso» - Presente al centro tecnico federale di Coverciano in occasione della cerimonia del Premio Ussi, Gianluigi Buffon, leggenda del calcio italiano e oggi capo delegazione della Nazionale ... 🔗msn.com