Bufala ignobile contro Donzelli | postano una foto in cui ride e dicono che è stata scattata al funerale del Papa…

foto- Bufala per infangare Giovanni Donzelli che starebbe sorridendo durante i funerali solenni di Papa Francesco. Una foto falsa è stata diffusa sui social. A postarla sui social è Roberto Granisso. Chi era costui? Uno che a corredo della foto ha scritto: “Ai funerali i Papa Francesco, seduto tra le autorità, era presente anche lo scemo del villaggio”. Ebbene, quella foto è falsa. Nel senso che il responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia non è stato ripreso nell’occasione delle esequie. Si tratta di un’immagine in cui Donzelli viene immortalato mentre sorride accanto al governatore della Toscana Giani in tutt’altra occasione.L’escamotage pietoso e folle per attaccare l’esponente di FdI è stato smascherato dallo stesso Donzelli: “Io non so chi sia questo Roberto Granisso: ma trovo ignobile aver preso una mia foto in cui sorrido felice alla Festa della Liberazione in Piazza della Signoria a Firenze. Secoloditalia.it - Bufala ignobile contro Donzelli: postano una foto in cui ride e dicono che è stata scattata al funerale del Papa… Leggi su Secoloditalia.it Ma veramente siamo a questi livelli? L’odio social dei sinistrati arriva a utilizzare unper infangare Giovanniche starebbe sorndo durante i funerali solenni di Papa Francesco. Unafalsa èdiffusa sui social. A postarla sui social è Roberto Granisso. Chi era costui? Uno che a corredo dellaha scritto: “Ai funerali i Papa Francesco, seduto tra le autorità, era presente anche lo scemo del villaggio”. Ebbene, quellaè falsa. Nel senso che il responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia non è stato ripreso nell’occasione delle esequie. Si tratta di un’immagine in cuiviene immortalato mentre soraccanto al governatore della Toscana Giani in tutt’altra occasione.L’escamotage pietoso e folle per attaccare l’esponente di FdI è stato smascherato dallo stesso: “Io non so chi sia questo Roberto Granisso: ma trovoaver preso una miain cui sorrido felice alla Festa della Liberazione in Piazza della Signoria a Firenze.

