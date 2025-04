Brutto stop interno per l' Hellas Verona

Verona 2-0 nel posticipo della 34a giornata del campionato di Serie A e scavalca i gialloblù in classifica. Nel primo tempo gli ospiti chiudono in vantaggio con la rete realizzata alla mezz'ora da Pavoletti, sul preciso cross di Luvumbo. La squadra di Zanetti non si rende mai. Veronasera.it - Brutto stop interno per l'Hellas Verona Leggi su Veronasera.it Il Cagliari vince a2-0 nel posticipo della 34a giornata del campionato di Serie A e scavalca i gialloblù in classifica. Nel primo tempo gli ospiti chiudono in vantaggio con la rete realizzata alla mezz'ora da Pavoletti, sul preciso cross di Luvumbo. La squadra di Zanetti non si rende mai.

Su altri siti se ne discute

Hellas Verona: uno stop da parte del Giudice Sportivo - Il Giudice Sportivo della Lega Serie A ha squalificato per una giornata effettiva di gara Nicolás Valentini per la doppia ammonizione rimediata nella partita di domenica 9 marzo contro il Bologna. Il difensore non potrà quindi prendere parte al match di sabato 15 marzo (ore 15) al 'Bluenergy... 🔗veronasera.it

Cagliari, si ferma Gaetano! Brutto stop per il trequartista rossoblù. Le ultime sulle sue condizioni - Cagliari, si ferma Gianluca Gaetano! Brutto stop per il trequartista rossoblù. Le ultime sulle sue condizioni Non arrivano buone notizie dal report della seduta odierna del CRAI Sport Center di Assemini: l’ex giocatore del Napoli, Gianluca Gaetano, è stato vittima di un infortunio che lo mette ora in dubbio per la partita del Gewiss Stadium contro […] 🔗calcionews24.com

Il basket dice "Stop al razzismo", uno striscione e un lungo applauso avvolge il Palaippo dopo il brutto insulto - Forte e chiara la risposta di Cesena e del mondo del basket dopo il brutto episodio degli insulti razzisti durante una partita dell'Under 19 tra Nuova Virtus Cesena e Happy Basket Rimini. Il calendario ha voluto che le due squadre si incontrassero nuovamente, stavolta le formazioni maggiori che... 🔗cesenatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Brutto stop interno per l'Hellas Verona. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Verona-Cagliari 0-2, un brutto Hellas esce tra i fischi del Bentegodi - La squadra di Zanetti resta comunque a +7 dal terzultimo posto: a decidere i gol di Pavoletti e Deiola. Gialloblù in 10 per l'espulsione di Ghilardi ... 🔗corrieredelveneto.corriere.it

Hellas Verona Harroui, esami di controllo a Villas Stuart a tre mesi dal brutto infortunio. Le ultime - Il calciatore proseguirà ora il programma di riabilitazione sotto la supervisione dell’Hellas Verona, con l’ultimo controllo programmato a Villa Stuart previsto fra sei mesi, a 180 giorni ... 🔗calcionews24.com

Domani Hellas Verona-Parma, brutte notizie per Zanetti: si ferma Suslov. I convocati - Brutte notizie per l'Hellas Verona, che dovrà fare a meno nella partita di domani (ore 18:30 in casa contro il Parma) del suo talento del centrocampo Tomas Suslov. Sullo slovacco fa così sapere ... 🔗tuttomercatoweb.com