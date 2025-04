' Bruciate' per l' alcol otto patenti un positivo alla cocaina lame e anche un daspo urbano | il weekend dei Carabinieri

Sono fioccate le denunce nel corso dei controlli fatti nel fine settimana dai Carabinieri di Cesena e Cesenatico. Si mette a referto la solita sfilza di ubriachi al volante, ben otto automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, c'era anche chi guidava con un tasso.

