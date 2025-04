British Airways prepara il volo d' esordio la stampa inglese incorona Rimini | Una città piena di fascino

Rimini va alla conquista della stampa inglese. Il Daily mail, quotidiano più venduto in Gran Bretagna, ha dedicato un articolo a Rimini in occasione dell'imminente partenza del collegamento British Airways tra Londra Heathrow e Rimini. I voli faranno esordio a partire dalla giornata del 15 maggio. Riminitoday.it - British Airways prepara il volo d'esordio, la stampa inglese incorona Rimini: "Una città piena di fascino" Leggi su Riminitoday.it va alla conquista della. Il Daily mail, quotidiano più venduto in Gran Bretagna, ha dedicato un articolo ain occasione dell'imminente partenza del collegamentotra Londra Heathrow e. I voli farannoa partire dalla giornata del 15 maggio.

