Bridgerton 4 punta sul bohémien Benedict ma al momento si parla soprattutto del suo cast femminile

Bridgerton ha tenuto bando nei mesi estivi, è dai suoi ultimi episodi che il pensiero è passato immediatamente a Bridgerton 4. Le domande, una volta visionate le ultime puntate, erano tante: a quale dei membri della famiglia Bridgerton sarà riservato il prossimo capitolo? Quando arriverà su Netflix? Ora, finalmente, abbiamo qualche notizia in più e possiamo iniziare a darci le risposte: sappiamo che tutto ruoterà attorno a Benedict e Sophie! La serie tv dedicata alle avventure sentimentali (e sessuali) della nobile famiglia britannica in pochi anni è riuscita a conquistare completamente il pubblico e a registrare numeri da capogiro tra le visualizzazioni, per questo motivo i fan non stanno già nella pelle, sognando cosa accadrà nel capitolo numero 4. E soprattutto si chiedono: gli episodi riusciranno ad essere intriganti e appassionanti come quelli che abbiamo visto finora e ci hanno raccontato di Daphne e Simon, Anthony e Kate, Colin e Penelope?Il turno di BenedictCome abbiamo già svelato, il protagonista di Bridgerton 4 sarà Benedict, secondogenito della casata interpretato da Luke Thompson che, negli episodi finora editi, aveva dato scandalo esplorando la sua sessualità in un'epoca in cui l'amore tra uomini è assolutamente un tabù. Gqitalia.it - Bridgerton 4 punta sul bohémien Benedict, ma al momento si parla soprattutto del suo cast femminile Leggi su Gqitalia.it Se la terza stagione diha tenuto bando nei mesi estivi, è dai suoi ultimi episodi che il pensiero è passato immediatamente a4. Le domande, una volta visionate le ultimete, erano tante: a quale dei membri della famigliasarà riservato il prossimo capitolo? Quando arriverà su Netflix? Ora, finalmente, abbiamo qualche notizia in più e possiamo iniziare a darci le risposte: sappiamo che tutto ruoterà attorno ae Sophie! La serie tv dedicata alle avventure sentimentali (e sessuali) della nobile famiglia britannica in pochi anni è riuscita a conquistare completamente il pubblico e a registrare numeri da capogiro tra le visualizzazioni, per questo motivo i fan non stanno già nella pelle, sognando cosa accadrà nel capitolo numero 4. Esi chiedono: gli episodi riusciranno ad essere intriganti e appassionanti come quelli che abbiamo visto finora e ci hanno raccontato di Daphne e Simon, Anthony e Kate, Colin e Penelope?Il turno diCome abbiamo già svelato, il protagonista di4 sarà, secondogenito della casata interpretato da Luke Thompson che, negli episodi finora editi, aveva dato scandalo esplorando la sua sessualità in un'epoca in cui l'amore tra uomini è assolutamente un tabù.

