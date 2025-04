BrianzAcque annuncia un intervento di manutenzione | ecco quando e perché

BrianzAcque ha annunciato l'avvio prossimo della manutenzione sulla rete fogniaria di Monza. Le operazioni avranno luogo da lunedì 5 maggio e dureranno due settimane circa, a condizione che il meteo sia favorevole. Ad essere interessata la via Cavallotti, dove sarà effettuato un lavoro di manutenzione.

