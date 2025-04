Brescia | visita dei sotterranei del Castello

visita guidata di 2 ore circa nei sotterranei del Castello di Brescia, alla scoperta della sua storia, delle sue leggende e dei suoi misteri. Visite 1°livello nelle zone segrete del Castello sotto le torri, aree normalmente chiuse al pubblico. visita di livello base, adatta a tutti, anche ai. Bresciatoday.it - Brescia: visita dei sotterranei del Castello Leggi su Bresciatoday.it guidata di 2 ore circa neideldi, alla scoperta della sua storia, delle sue leggende e dei suoi misteri. Visite 1°livello nelle zone segrete delsotto le torri, aree normalmente chiuse al pubblico.di livello base, adatta a tutti, anche ai.

Approfondimenti da altre fonti

Brescia: visita dei sotterranei del Castello - Visita guidata di 2 ore circa nei sotterranei del Castello di Brescia, alla scoperta della sua storia, delle sue leggende e dei suoi misteri. Domenica 23 marzo visite 1°livello nelle zone segrete del castello sotto le torri, aree normalmente chiuse al pubblico. Visita di livello base, adatta a... 🔗bresciatoday.it

Storia e leggenda del Castello di Varano: visita in notturna - Il Castello Pallavicino di Varano, nel corso dei secoli, è stato dimora di grandi personaggi e teatro di innumerevoli battaglie ed intrighi di potere; poterlo visitare sotto al cielo stellato è un'esperienza indimenticabile, emergono particolari che non si notano alla luce del sole... Una... 🔗parmatoday.it

Leonardo DiCaprio in Italia per amore: visita Brescia con Vittoria (e le mamme) - Lo scapolo d’oro di Hollywood sta per capitolare? Sembrerebbe proprio di sì. Leonardo DiCaprio è infatti atterrato e Brescia, città natale della fidanzata Vittoria Ceretti. E, tra un aperitivo in centro e una passeggiata, i due innamorati hanno fatto la conoscenza delle rispettive mamme. Leonardo DiCaprio a Brescia con la sua Vittoria Leonardo DiCaprio non ha mai nascosto la sua passione per l’Italia, ma da circa un anno ha un motivo in più per amare il Belpaese. 🔗dilei.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Brescia svelata: tour tra i segreti sotterranei del castello e della città; Brescia: visita dei sotterranei del castello di Brescia | 28 luglio 2024; Nelle segrete e nei labirinti sotterranei del castello di Brescia. 3 giorni di apertura in luglio con guide esperte. 3 livelli, dai bambini ai soli adulti; Nelle viscere di Lecco alla scoperta dei resti e sotterranei del castello. 🔗Cosa riportano altre fonti

Prestazioni sanitarie, a Brescia c’è la “visita sospesa” - Visita sospesa si ispira alla tradizione ... dimostrato la sua efficacia con il restauro della Locomotiva del Castello di Brescia, finanziato anche grazie al contributo corale di cittadini ... 🔗quibrescia.it

Brescia, c’è l’ok all’ascensore del Castello. Il Parco al Cidneo resta in stand by - Brescia. L’ascensore in Castello si farà. Il via libera è arrivato dal consiglio comunale di Brescia, che si è riunito venerdì a Palazzo Loggia. Ma con un “però”, ovvero sì all ... 🔗quibrescia.it

Brescia, il Castello Quistini - A Brescia, il Castello Quistini è una dimora storica che con la presenza del suo giardino botanico unisce l’architettura del passato allo spettacolo che ha da offrire la natura. Tra le mura del ... 🔗ilgiorno.it