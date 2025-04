Brescia ruggisce Reggio si arrende | è vittoria al PalaLeonessa

PalaLeonessa i biancoblù piegano una UNAHOTELS Reggio Emilia mai doma e si prendono due punti d'oro, al termine di una vera battaglia.Partenza a razzo ma con tanti errori: ritmi altissimi, pochi canestri. A. Today.it - Brescia ruggisce, Reggio si arrende: è vittoria al PalaLeonessa Leggi su Today.it La Germani lotta, soffre, ma alla fine fa sua una partita sporca e complicata. Ali biancoblù piegano una UNAHOTELSEmilia mai doma e si prendono due punti d'oro, al termine di una vera battaglia.Partenza a razzo ma con tanti errori: ritmi altissimi, pochi canestri. A.

Serie A basket, l’Olimpia Milano cade a Reggio Emilia. Brescia riaggancia Trapani in vetta - Domenica di grande basket per la Serie A, con cinque partite disputate per la venticinquesima giornata della regular season 2024-2025: ecco come sono andate, in attesa del posticipo Treviso-Virtus Bologna in programma domani sera. Netta affermazione casalinga della Pallacanestro Trieste contro Napoli per 109-82. Dopo un primo quarto equilibrato (17-15) i giuliani aumentano i giri del proprio motore nel secondo parziale, con un 34-21 che indirizza la partita sui binari giusti per i padroni di casa che volano a +15 (51-36). 🔗oasport.it

La Unohotels Reggio Emilia perde 79-66 a Brescia: troppi alti e bassi - Reggio Emilia, 27 aprile 2025 – Al termine di una partita decisamente non bella, fatta per tre quarti di reciproci strappi, anche se a tenere in mano il pallino del match, alla fine dei conti, sono sempre stati gli avversari, l’Unahotels cade sul parquet della Germani Brescia. Partiti con l’handicap dell’assenza all’ultimo momento, causa attacco febbrile, di Faried, che contro una squadra solida e atletica come Brescia sarebbe servito come il panettone, anche per l’energia che mette in campo, i biancorossi hanno comunque giocato una gara dignitosa sotto il profilo dell’impegno, ma condita da ... 🔗sport.quotidiano.net

Basket, Serie A: la Virtus travolge Reggio e aggancia Trapani e Brescia in testa - Bologna, 31 marzo 2025 – L’appendice conclusiva della ventiquattresima giornata ha portato in dote la formazione di un terzetto in vetta al campionato di Basket Serie A: la Virtus Segafredo Bologna ha infatti travolto 69-45 la Unahotels Reggio Emilia nel derby emiliano raggiungendo in vetta, a quota 34 punti, la Germani Brescia e i Trapani Shark: a fare la differenza nel successo piuttosto agevole dei felsinei è stato il grande lavoro difensivo, che ha permesso di tenere Reggio Emilia (alla quale non sono bastati i 15 punti di Kwan Cheatam, unico biancorosso in doppia cifra) al 43% da due e ... 🔗sport.quotidiano.net

