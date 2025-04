Brad Pitt possibile protagonista di The Riders il prossimo film del regista di Conclave

regista Edward Berger dovrebbe tornare sul set in occasione del film The Riders e il protagonista potrebbe essere l'attore Brad Pitt. Brad Pitt potrebbe essere il protagonista del prossimo film diretto da Edward Berger, recentemente regista di Conclave. Il progetto si intitola The Riders e sarà tratto dal romanzo scritto da Tim Winton. Che cosa racconterà The Riders Il film sarà scritto da David Kajganich e A24 si occuperà dei finanziamenti e della sua realizzazione. Al centro della trama di The Riders ci sarà Fred Scully, il personaggio che dovrebbe essere interpretato da Brad Pitt, che, dopo aver viaggiato attraverso l'Europa per due anni, si ritrova in Irlanda con sua moglie Jennifer e la figlia. La coppia decide di comprare una . Movieplayer.it - Brad Pitt possibile protagonista di The Riders, il prossimo film del regista di Conclave Leggi su Movieplayer.it IlEdward Berger dovrebbe tornare sul set in occasione delThee ilpotrebbe essere l'attorepotrebbe essere ildeldiretto da Edward Berger, recentementedi. Il progetto si intitola Thee sarà tratto dal romanzo scritto da Tim Winton. Che cosa racconterà TheIlsarà scritto da David Kajganich e A24 si occuperà dei finanziamenti e della sua realizzazione. Al centro della trama di Theci sarà Fred Scully, il personaggio che dovrebbe essere interpretato da, che, dopo aver viaggiato attraverso l'Europa per due anni, si ritrova in Irlanda con sua moglie Jennifer e la figlia. La coppia decide di comprare una .

