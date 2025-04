Brad Pitt insieme a Edward Berger per The Riders di A24

Brad Pitt insieme a Edward Berger per The Riders di A24Dopo aver lavorato al premiato Conclave, il regista Edward Berger sembra aver messo a fuoco il suo potenziale prossimo progetto e sta collaborando con una delle più grandi star della città: Brad Pitt. Alcune fonti hanno riferito a Deadline che, a seguito di una situazione di competizione, A24 si è aggiudicata l’attesissimo pacchetto The Riders, con il premio Oscar Brad Pitt come protagonista e Berger alla regia. David Kajganich adatterà il romanzo di Tim Winton.Il romanzo segue Fred Scully (Pitt) che, dopo aver viaggiato per due anni in Europa, finisce in Irlanda con la moglie e la figlia. E per un capriccio misterioso della moglie Jennifer, acquistano una vecchia fattoria all’ombra di un castello. Mentre Scully trascorre settimane da sola a ristrutturare la vecchia casa, Jennifer torna in Australia per liquidare i loro beni. Leggi su Cinefilos.it per Thedi A24Dopo aver lavorato al premiato Conclave, il registasembra aver messo a fuoco il suo potenziale prossimo progetto e sta collaborando con una delle più grandi star della città:. Alcune fonti hanno riferito a Deadline che, a seguito di una situazione di competizione, A24 si è aggiudicata l’attesissimo pacchetto The, con il premio Oscarcome protagonista ealla regia. David Kajganich adatterà il romanzo di Tim Winton.Il romanzo segue Fred Scully () che, dopo aver viaggiato per due anni in Europa, finisce in Irlanda con la moglie e la figlia. E per un capriccio misterioso della moglie Jennifer, acquistano una vecchia fattoria all’ombra di un castello. Mentre Scully trascorre settimane da sola a ristrutturare la vecchia casa, Jennifer torna in Australia per liquidare i loro beni.

