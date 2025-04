Boxe | il 4 Memorial Piero Del Papa fa il pieno di spettacolo ed entusiasmo

Pisa, 28 aprile 2025 - Nonostante le partenze per le festività pasquali, il 4° "Memorial Piero Del Papa" ha registrato una grande affluenza di pubblico, confermandosi una delle manifestazioni pugilistiche più sentite e partecipate del territorio. L'evento, sempre più curato sotto ogni aspetto, ha superato le aspettative regalando al pubblico match di alto livello e grandi emozioni.Numerosi i successi per i pugili di casa. Da segnalare la vittoria di Alessia Mostarda del San Giuliano Boxing Team, che si è imposta nella rivincita contro Emy Nicolucci, atleta abruzzese, costringendola anche a un conteggio. Continua invece il percorso vincente di Elia Sanna della Pugilistica Cascinese, reduce dal trionfo al Torneo di Nepi.Applausi a scena aperta per la Galilei di Pisa, che chiude la giornata con un impressionante bilancio di cinque vittorie su cinque incontri disputati.

