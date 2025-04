Boxe Dubois-Usyk | rivincita il 19 luglio a Wembley in palio i titoli dei pesi massimi

Boxe torna a Wembley. Daniel Dubois e Oleksandr Usyk si affronteranno nuovamente in un attesissimo match di unificazione dei titoli mondiali dei pesi massimi, in programma venerdì 19 luglio nello storico stadio londinese. Un appuntamento che promette scintille, con in palio tutte le principali cinture della categoria regina.Dubois, attuale detentore del titolo IBF, ha inseguito a lungo questa rivincita contro l’ucraino, che detiene le cinture WBA, WBO e WBC. Il primo confronto tra i due, nell’agosto 2023 in Polonia, si era chiuso con la vittoria di Usyk per KO tecnico al nono round. Ma a pesare, secondo il team britannico guidato dal promoter Frank Warren, fu la decisione dell’arbitro Luis Pabon, che giudicò come colpo basso un colpo di Dubois al corpo nel quinto round che aveva fatto vacillare Usyk. Leggi su Sportface.it La grandetorna a. Daniele Oleksandrsi affronteranno nuovamente in un attesissimo match di unificazione deimondiali dei, in programma venerdì 19nello storico stadio londinese. Un appuntamento che promette scintille, con intutte le principali cinture della categoria regina., attuale detentore del titolo IBF, ha inseguito a lungo questacontro l’ucraino, che detiene le cinture WBA, WBO e WBC. Il primo confronto tra i due, nell’agosto 2023 in Polonia, si era chiuso con la vittoria diper KO tecnico al nono round. Ma a pesare, secondo il team britannico guidato dal promoter Frank Warren, fu la decisione dell’arbitro Luis Pabon, che giudicò come colpo basso un colpo dial corpo nel quinto round che aveva fatto vacillare

