Bottiglia contro il pubblico ministero che convalida l' arresto del compagno

convalidato l'arresto del compagno. Una donna è stata denunciata dopo aver tentato di lanciare una bottiglia d'acqua contro il pubblico ministero durante l'udienza di convalida dell'arresto del fidanzato per droga al tribunale di piazzale Clodio.

