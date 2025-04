Borse europee in rialzo | Parigi in testa Piazza Affari guadagna mezzo punto

Parigi che sale di circa un punto percentuale, seguita da Francoforte in crescita dello 0,8%, con Madrid positiva dello 0,6%.Piazza Affari sale attorno al mezzo punto percentuale, con Amsterdam in aumento dello 0,4% e Londra dello 0,3%. Gli operatori sembrano aspettare chiarimenti dalle trattative sui dazi, con l'euro stabile contro il dollaro a quota 1,136. Lo spread tra Btp e Bund è in discesa a 109 punti base contro i 111 dell'avvio.Nel settore delle materie prime petrolio e gas sostanzialmente stabili rispetto alla chiusura di venerdì, con l'oro in lieve aumento sui 3.300 dollari all'oncia.In questo contesto in Borsa a Milano resta sugli scudi Banca Generali, che sale del 6,5% attorno ai 52 euro dopo l'offerta annunciata da Mediobanca, piatta sui 17,6 euro. Quotidiano.net - Borse europee in rialzo: Parigi in testa, Piazza Affari guadagna mezzo punto Leggi su Quotidiano.net Mercati azionari del Vecchio continente tutti in aumento dopo l'avvio di Wall street: la Borsa migliore è quella diche sale di circa unpercentuale, seguita da Francoforte in crescita dello 0,8%, con Madrid positiva dello 0,6%.sale attorno alpercentuale, con Amsterdam in aumento dello 0,4% e Londra dello 0,3%. Gli operatori sembrano aspettare chiarimenti dalle trattative sui dazi, con l'euro stabile contro il dollaro a quota 1,136. Lo spread tra Btp e Bund è in discesa a 109 punti base contro i 111 dell'avvio.Nel settore delle materie prime petrolio e gas sostanzialmente stabili rispetto alla chiusura di venerdì, con l'oro in lieve aumento sui 3.300 dollari all'oncia.In questo contesto in Borsa a Milano resta sugli scudi Banca Generali, che sale del 6,5% attorno ai 52 euro dopo l'offerta annunciata da Mediobanca, piatta sui 17,6 euro.

