Borse europee in rialzo a metà seduta future Usa negativi per incertezza sui dazi

Borse europee al passaggio di metà seduta, mentre si confermano negativi i future Usa con il persistere dell'incertezza sui dazi. Il timore è che il calo del 60% delle consegne dalla Cina possa far scattare negli Usa un secondo 'effetto Covid', con magazzini e scaffali vuoti per mancanza di merci. Il mercato guarda con interesse a possibili nuovi stimoli all'economia da parte della Cina ed attende il Pil trimestrale tedesco e americano previsti tra due giorni.La migliore è Parigi (+0,85%), dopo un avvio cauto, seguita da Madrid (+0,74%), Francoforte (+0,7%), Milano (+0,5%) e Londra (+0,32%).Si assesta sotto i 111 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 4,7 punti al 3,62% e quello tedesco di 4,6 punti al 2,51%. Quotidiano.net - Borse europee in rialzo a metà seduta, future Usa negativi per incertezza sui dazi Leggi su Quotidiano.net Allungano il passo le principalial passaggio di, mentre si confermanoUsa con il persistere dell'sui. Il timore è che il calo del 60% delle consegne dalla Cina possa far scattare negli Usa un secondo 'effetto Covid', con magazzini e scaffali vuoti per mancanza di merci. Il mercato guarda con interesse a possibili nuovi stimoli all'economia da parte della Cina ed attende il Pil trimestrale tedesco e americano previsti tra due giorni.La migliore è Parigi (+0,85%), dopo un avvio cauto, seguita da Madrid (+0,74%), Francoforte (+0,7%), Milano (+0,5%) e Londra (+0,32%).Si assesta sotto i 111 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 4,7 punti al 3,62% e quello tedesco di 4,6 punti al 2,51%.

