Borsa | l' Europa apre in rialzo Parigi invariata Londra +024%

rialzo le principali borse europee. Parigi appare invariata a 7.536 punti,e Londra guadagna lo 0,24% a 8.435 punti. In rialzo Francoforte (+0,44% a 22.339 punti) e Madrid (+0,48% a 13.418 punti. Quotidiano.net - Borsa: l'Europa apre in rialzo, Parigi invariata, Londra +0,24% Leggi su Quotidiano.net Aprono inle principali borse europee.apparea 7.536 punti,eguadagna lo 0,24% a 8.435 punti. InFrancoforte (+0,44% a 22.339 punti) e Madrid (+0,48% a 13.418 punti.

