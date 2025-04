Borgo Pigneto | a Roma un' esperienza da vivere tra natura divertimento e buon cibo

vivere un'esperienza immersiva tra natura, divertimento e buona cucina? Venerdì 2 maggio, nello storico edificio di Villa Lauricella, in via Prenestina 216 a Roma,inaugura la nuova stagione Borgo Pigneto: uno spazio multiculturale e un ritrovo conviviale da non perdere per la sua. Romatoday.it - Borgo Pigneto: a Roma un'esperienza da vivere tra natura, divertimento e buon cibo Leggi su Romatoday.it Siete pronti aun'immersiva traa cucina? Venerdì 2 maggio, nello storico edificio di Villa Lauricella, in via Prenestina 216 a,inaugura la nuova stagione: uno spazio multiculturale e un ritrovo conviviale da non perdere per la sua.

Cosa riportano altre fonti

Roma. Sabato 8 Marzo alle ore 18 al Borgo Guanella: “8MarzoMai: perché l’inclusione è Oggi, Domani, Sempre” - Cronache Cittadine ROMA (Luciana Vinci) – Si svolgerà Sabato 8 Marzo alle ore 18 al Borgo Guanella – Via Aurelia Antica 446 L'articolo Roma. Sabato 8 Marzo alle ore 18 al Borgo Guanella: “8MarzoMai: perché l’inclusione è Oggi, Domani, Sempre” sembra essere il primo su Cronache Cittadine. 🔗cronachecittadine.it

A Roma c’è un quartiere che sembra un piccolo borgo fatato, nascosto nel traffico della città - Prima di poter dire di conoscere davvero bene Roma bisogna camminare tanto. C’è un quartiere che persino i romani ignorano, in molti casi. Si tratta del quartiere Coppedè. Dove si trova? Tra la Salaria e la Nomentana, precisamente nel quartiere Trieste tra Piazza Buenos Aires e Via Tagliamento. Come arrivare al quartiere Coppedè Questo quartiere deve il proprio nome all’architetto fiorentino Gino Coppedè, e rappresenta uno dei tanti motivi per cui Roma non smette mai di stupire. 🔗funweek.it

Arte e sapori a Roma: quando il museo diventa un’esperienza culinaria - Chi ha detto che l’arte è soltanto quella dei musei o dei monumenti? Ne esistono infinite e tra queste vi è la gastronomia che alcune volte si trasforma in una vera e propria arte. Avete mai pensato di vivere un’esperienza culinaria all’interno di un museo? Negli ultimi tempi questo è possibile viste le numerose aree apposite. Mangiare in un museo a Roma: i locali Tra i tanti musei presenti a Roma ve ne sono alcuni caratterizzati da spazi di ristoro dove poter fare una pausa o rilassarsi in totale tranquillità, leggendo un buon libro. 🔗funweek.it

Su questo argomento da altre fonti

Borgo Pigneto: a Roma un'esperienza da vivere tra natura, divertimento e buon cibo; I Migliori Locali Estivi di Roma 2024; Borgo Pigneto Roma, una fuga in città tra verde, ristorazione e mixology; Borgo Pigneto, un nuovo luogo di ritrovo nel cuore di Roma. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roma, duplice omicidio al Pigneto: l’ipotesi di una vera e propria esecuzione - Getting your Trinity Audio player ready... ROMA – Duplice omicidio nella notte nel quartiere Pigneto, a Roma. Le vittime sono due cinesi, un uomo e una donna che sono stati uccisi da colpi di ... 🔗dire.it

Il borgo segreto a due passi da Roma dove il tempo si è fermato - Nel cuore del Lazio, a pochi passi da Roma, esiste un luogo che vale davvero la pena visitare. Un borgo in cui il tempo sembra essersi fermato e che si adagia su uno sperone di tufo, immerso tra ... 🔗myluxury.it

Storia millenaria e panorami mozzafiato: un borgo collinare ti aspetta a un passo da Roma - A poca distanza dalla Capitale sorge un antichissimo borgo in collina che offre una vista spettacolare. Assolutamente da visitare. 🔗gaeta.it