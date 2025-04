Boom di casi covid | in Amazzonia torna obbligatoria la mascherina

casi di covid-19. Lo rende noto l’Agência Brasil. Secondo i dati dell’Ufficio del Difensore civico dell’Amazonas,. Feedpress.me - Boom di casi covid: in Amazzonia torna obbligatoria la mascherina Leggi su Feedpress.me Il comune di São Gabriel da Cachoeira, città di 52mila abitanti dello stato di Amazonas, ha decretato l’uso obbligatorio delle mascherine in ambienti chiusi, come gli uffici pubblici, gli esercizi commerciali, le scuole, le chiese ed i trasporti pubblici a causa dell’aumento deidi-19. Lo rende noto l’Agência Brasil. Secondo i dati dell’Ufficio del Difensore civico dell’Amazonas,.

Vaccino Covid, dr Peter McCullough: "Boom di infarti tra calciatori, prima del 2021 29 casi all'anno in Ue, dopo i sieri a mRNA 1598 diagnosi, di cui 1101 mortali" - "Il vaccino Covid può causare danni al cuore e la miocardite indotta dal siero è in cima alla lista delle diagnosi" Il dottor Peter McCullough ha spiegato che “prima dei vaccini Covid, il numero medio di infarti nei campionati di calcio europei era di 29 all’anno. L’attuale media annuale è or 🔗ilgiornaleditalia.it

Covid in Toscana: morti un uomo e tre donne nell’ultima settimana. 15 nuovi casi, 15 i ricoverati (2 in terapia intensiva) - Sono quattro i decessi per Covid-19 registrati in Toscana negli ultimi sette giorni (26 marzo - 2 aprile 2025). Si tratta di un uomo e tre donne con un'età media di 88,5 anni L'articolo Covid in Toscana: morti un uomo e tre donne nell’ultima settimana. 15 nuovi casi, 15 i ricoverati (2 in terapia intensiva) proviene da Firenze Post. 🔗.com

"Noi, cresciuti sulla trincea del Covid". Centocinquantamila casi e 800 vittime. Scala: la sanità da allora è cambiata - Una mamma era stata la prima a subire l’attacco del "mostro": il Covid. Una mamma di Pergine, tanto brava da riuscire a non contagiare i figli ma anche lei vittima di quell’incubo che ti faceva ammalare e insieme ti invadeva di sensi di colpa. Lei, con la forza propria delle donne, alla fine uscì allo scoperto per raccontarsi e raccontare. Intorno una provincia impaurita, chiusa in casa, diffidente, con la spesa sugli zerbini e i saluti dalle finestre. 🔗lanazione.it

Virus, boom di infezioni: crescono del 30%. Ecco i più aggressivi - Tra i virus emergenti, si registra un aumento dei casi di Zika e Oropouche, anche se in Italia non sono presenti i vettori tipici, localizzati nell'Amazzonia. Tuttavia, i viaggiatori possono ... 🔗repubblica.it

Allerta dei microbiologici, 'boom di infezioni dopo Covid' - Tra i virus emergenti, si registra un aumento dei casi di Zika e Oropouche, anche se in Italia non sono presenti i vettori tipici, localizzati nell’Amazzonia. Tuttavia, i viaggiatori possono ... 🔗ansa.it