Bonucci-Terry, che coppia! Ma stavolta non giocano in difesa

Leonardoe Johninsieme. A pensarci sarebbero stati una notevoledifensiva: di certo nel calcio hanno segnato un'epoca e ora che hanno appeso gli scarpini al chiodo entrambi si sono dedicati alla corsa. L'ex capitano del Chelsea e l'ex capitano della Juve, infatti, hanno partecipato alla maratona di Londra. L'italiano ha postato una storia in cui i due si salutano e si abbracciano: due grandi ex difensori con una nuova passione in comune. E Leo alla fine ha portato a casa anche una medaglia.