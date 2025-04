Bonetti Azione a Genova | Ignobile battuta sessista di Gasparri su candidata sindaco Silvia Salis

Genova, 28 aprile 2025 Elena Bonetti, la Presidente di Azione, a Genova per sostenere la candidata sindaco del centrosinistra Silvia Salis, commenta la frase di Gasparri "Silvia Salis è carina, ma questo non è un concorso di bellezza". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

