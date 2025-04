Bombardieri Il Governo batta un colpo sulla sicurezza

sulla sicurezza sul lavoro “abbiamo le nostre proposte: intervenire sulle gare al massimo ribasso, sugli appalti a cascata, aumentare le ispezioni e soprattutto istituire l’omicidio sul lavoro. Crediamo che sia un tema rilevante perché si salvano vite umane. Io continuo a chiedere cosa deve succedere più di quello che sta succedendo affinché la politica di svegli? Troppe vite si stanno perdendo”. Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, in occasione della conferenza stampa di presentazione del 1 maggio.xb1mggmca3Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Bombardieri “Il Governo batta un colpo sulla sicurezza” Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) –sul lavoro “abbiamo le nostre proposte: intervenire sulle gare al massimo ribasso, sugli appalti a cascata, aumentare le ispezioni e soprattutto istituire l’omicidio sul lavoro. Crediamo che sia un tema rilevante perché si salvano vite umane. Io continuo a chiedere cosa deve succedere più di quello che sta succedendo affinché la politica di svegli? Troppe vite si stanno perdendo”. Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo, in occasione della conferenza stampa di presentazione del 1 maggio.xb1mggmca3Unlimited News - Notizie dal mondo

