Bologna via de’ Carbonesi riapre al traffico Ma restano code e ingorghi

Bologna, 28 aprile 2025 – Da questa mattina via de' Carbonesi è stata riaperta alla circolazione di auto, moto e bus. Finiti i lavori per sistemare la pavimentazione con i basoli in pietra che necessitavano di un intervento urgente, messi a dura prova dal maltempo e dall'aumento insistente del traffico con la chiusura di via San Vitale.restano, però, i disagi alla viabilità: in via Barberia, infatti, rimane ancora il cantiere che occupa metà carreggiata all'incrocio con via Nosadella. E così, con una corsia fuori gioco, continuano a crearsi code e imbottigliamenti – soprattutto la mattina – in particolare quando i bus si trovano ad attraversare l'incrocio.I lavori in via Barberia continueranno ancora per un paio di giorni e finiranno mercoledì 30 aprile. Via de' Carbonesi, invece, è rimasta chiusa per una decina di giorni dal 17 al 27 aprile proprio a causa dell'intervento che aveva sollevato non poche polemiche.

