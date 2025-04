Bologna nuova tegola per Italiano | si fermano Ndoye e Pedrola ecco quando li recupera

Bologna, guai per Italiano: in attacco si fermano Ndoye e Pedrola: saltano la sfida con l’Udinese: ci saranno per Juve e Milan? Il Bologna perde un pezzo importante: come riportato dal Resto del Carlino Dan Ndoye ha rimediato un risentimento alla coscia sinistra e dovrà stare fermo 2-3 settimane, rischiando di arrivare alla finale di . Calcionews24.com - Bologna, nuova tegola per Italiano: si fermano Ndoye e Pedrola, ecco quando li recupera Leggi su Calcionews24.com , guai per: in attacco si: saltano la sfida con l’Udinese: ci saranno per Juve e Milan? Ilperde un pezzo importante: come riportato dal Resto del Carlino Danha rimediato un risentimento alla coscia sinistra e dovrà stare fermo 2-3 settimane, rischiando di arrivare alla finale di .

