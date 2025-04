Bologna la maxi evasione del campione di poker scoperta dalla Finanza

Bologna, 28 aprile 2025 – Non avrebbe mai dichiarato le proprie vincite. Enrico Camosci, 31 anni, bolognese, uno dei migliori giocatori al mondo di poker live, è stato sottoposto ad una verifica fiscale dalla Guardia di Finanza, nucleo operativo metropolitano di Bologna.La ricostruzione della sua posizione, preventivamente condivisa con la locale Agenzia delle Entrate e da cui è successivamente scaturita la denuncia per omessa dichiarazione, è stata fatta anche attraverso la ricerca di informazioni sui siti specializzati e sui social, consentendo di recuperare a tassazione oltre 1,5 milioni di euro di redditi da lavoro autonomo, derivanti dall'attività sportiva svolta in forma abituale e professionale al di fuori dell'Unione Europea.Se da un lato, spiegano infatti le Fiamme Gialle, i premi corrisposti da case da gioco autorizzate all'interno dell'Unione Europea non vanno dichiarati, in quanto soggetti a ritenuta alla fonte, quelli conseguiti al di fuori del territorio comunitario costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito.

