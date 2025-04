Bologna fermato a Udine sullo 0-0 la Juventus resta quarta in zona Champions League

Bologna non è riuscito ad andare oltre il pareggio per 0-0 in casa dell'Udinese, portando a casa un punto che non permette ai rossoblù di superare in classifica la Juventus, che resta al quarto posto in classifica e dunque in zona Champions League. In serata in campo la Lazio in casa col Parma: in caso di vittoria, i biancocelesti appaierebbero in quarta posizione la Juve. Leggi su Fanpage.it Ilnon è riuscito ad andare oltre il pareggio per 0-0 in casa dell'se, portando a casa un punto che non permette ai rossoblù di superare in classifica la, cheal quarto posto in classifica e dunque in. In serata in campo la Lazio in casa col Parma: in caso di vittoria, i biancocelesti appaierebbero inposizione la Juve.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bologna-Cagliari LIVE alle 15.00 - Nel pomeriggio di domenica 2 marzo, una delle due sfide in programma alle ore 15.00 è quella del Dall`Ara tra Bologna e Cagliari. Gli uomini... 🔗calciomercato.com

Guidolin: «Italiano come Klopp, il suo calcio offensivo si basa su questo. Lui ha fatto come me a Udine. Il finale di campionato del Bologna sarà come una Parigi-Roubaix…» - Le parole di Francesco Guidolin, ex allenatore, sul lavoro che sta svolgendo Vincenzo Italiano al Bologna. Tutti i dettagli Francesco Guidolin ha guidato il Bologna nel passato, lasciando ottimi ricordi. Oggi su La Gazzetta dello Sport affronta i temi legati al momento brillante della formazione di Vincenzo Italiano. IL PRESSING ALTO – «Quello che piace […] 🔗calcionews24.com

Panico in centro a Bologna: uomo armato di coltelli da macellaio fermato dai carabinieri - Momenti di tensione a Bologna, domenica 23 febbraio intorno alle 13.30, quando un uomo armato di due coltelli da cucina ha seminato il panico in Piazza dell’Otto Agosto. L’uomo in evidente stato di agitazione, urlava frasi senza senso, spaventando le centinaia di persone presenti, tra cui... 🔗bolognatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Udinese-Bologna 0-0, highlights. Traverse di Davis e Orsolini; Udinese-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Italiano fermato un turno, a Udine andrà in tribuna. Bologna multato di 1.500 € per il lancio di un fumogeno; Serie A, Napoli-Empoli 3-0 e Inter-Cagliari 3-1: i partenopei restano a -3 dai nerazzurri - Aggiornamento del 15 Aprile delle ore 00:39. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Bologna fermato a Udine sullo 0-0, la Juventus resta quarta in zona Champions League - Il Bologna non è riuscito ad andare oltre il pareggio per 0-0 in casa dell'Udinese, portando a casa un punto che non permette ai rossoblù di superare ... 🔗fanpage.it

Pagelle Udinese-Bologna 0-0: la traversa ferma Orsolini, Davis sfortunato, Lucumì e Dominguez deludono - Il Bologna non sfonda contro una buona Udinese e fallisce il sorpasso alla Juventus ... Miranda 6,5: Splendida l’imbucata per Dallinga, ma l’olandese è fermato dall’attento Okoye. Orsolini 6: Questa ... 🔗sport.virgilio.it

Udinese-Bologna LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025 - La diretta LIVE di Udinese-Bologna di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... 🔗fanpage.it