Bologna Fenucci | Coppa Italia meglio del posto Champions spero Italiano resti

L'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, è intervenuto come ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1 e ha trattato diversi temi, a partire dalla lotta Champions. "Sarà un duello interessante – ha dichiarato -. Avere tutte le posizioni aperte fino alla fine è una delle grandi peculiarità del campionato Italiano, questo va a favore della spettacolarità del torneo. Siamo lì con tutte le altre, cercheremo di giocarci le nostre carte fino alla fine. Abbiamo molti scontri diretti, ma pensiamo partita per partita".Poi prosegue: "È un percorso lungo partito dalla Serie B, quando siamo arrivati con la nuova proprietà. Abbiamo cercato di creare le basi nel tempo affinché questa crescita poi si realizzasse. A partire da Sinisa, successivamente con Thiago Motta e adesso con Italiano si è visto un progressivo miglioramento dei risultati, della qualità del gioco e dell'organico.

