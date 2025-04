Bologna Bader Essefi ucciso alla Barca | 2 indagati

Bader Essefi che è morto dopo essere stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna, sarebbe stato picchiato e aggredito dopo aver urtato un ragazzo in zona Barca. In base a quanto ricostruito, il giovane sarebbe stato aggredito e cadendo a terra potrebbe aver urtato un muretto con la testa. Soccorso dall'ambulanza, il 19enne sarebbe morto poco dopo in ospedale. Sul caso hanno aperto un'indagine i carabinieri, coordinati dalla procura. Il giovane potrebbe essere stato colpito anche da un motorino. Secondo quanto riportano le testate locali, dal Resto del Carlino a Bologna Today, ci sono due indagati per la sua morte. Il Corriere della Sera intervista lo chef che lavorava con Bader Essafi, e che lo descrive come "un bravissimo ragazzo. Già il suo sorriso te lo faceva capire.

