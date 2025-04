Bologna arrestato all’aeroporto Marconi trafficante di droga ricercato a livello internazionale

arrestato a Bologna per traffico di droga. Fermato all'aeroporto con un ordine di arresto internazionale. Notizie.virgilio.it - Bologna, arrestato all’aeroporto Marconi trafficante di droga ricercato a livello internazionale Leggi su Notizie.virgilio.it Un cittadino moldavo è statoper traffico di. Fermato all'aeroporto con un ordine di arresto

Arrestato 25enne colto a spacciare in Piazza Scaravilli a Bologna: minacce ai carabinieri durante il blitz - Un 25enne maliano è stato arrestato a Bologna per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale durante un controllo in Piazza Scaravilli. 🔗notizie.virgilio.it

Tifoso arriva dalla Germania per Bologna-Lazio ma viene arrestato dai carabinieri - Bologna, 19 marzo 2025 - È arrivato in città dalla Germania per assistere a una partita del Bologna. La sua incrollabile fede calcistica, però, gli è costata cara perché il tifoso, un polacco di 43 anni, era destinatario di un mandato d'arresto europeo per guida in stato d'ebrezza e appena ha messo piede in Italia è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri della Sezione radiomobile. L'uomo, residente in Germania, nei giorni scorsi era arrivato in città per andare a vedere il match Bologna-Lazio allo stadio Dall'Ara. 🔗ilrestodelcarlino.it

Droga da Dubai a Napoli, corriere arrestato all’aeroporto di Capodichino - Nei giorni scorsi, nell’ambito di un’operazione congiunta volta a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, la Compagnia della Guardia di Finanza di Capodichino, l’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Napoli e l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli S.O.T. Aeroporto di Capodichino hanno effettuato un importante sequestro di droga, portando all’arresto un cittadino malese in […] L'articolo Droga da Dubai a Napoli, corriere arrestato all’aeroporto di Capodichino sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Sasso Marconi, deruba una donna e la minaccia con un coltello - Sasso Marconi (Bologna), 9 aprile 2025 - È stata derubata ... dopo aver rintracciato il malvivente, lo hanno arrestato con l'accusa di furto aggravato, estorsione e porto ingiustificato di ... 🔗ilrestodelcarlino.it

TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 4 VIA DEL TRIUMVIRATO E 4 BIS AEROPORTO MARCONI VERSO LA A14 BOLOGNA-TARANTO - TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 4 VIA DEL TRIUMVIRATO E 4 BIS AEROPORTO MARCONI VERSO LA A14 BOLOGNA-TARANTO Roma, 8 aprile 2025 – Sulla Tangenziale di ... 🔗msn.com