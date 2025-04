Bolla di caldo anomalo per il ponte del 1 maggio | picchi sopra i 30 gradi Quanto durerà?

ponte festivo si avvicina e l’interesse per le previsioni meteo s’impenna. Che tempo farà il Primo maggio e il weekend a seguire? Archiviati i giorni di incertezza, stavolta il verdetto è benevolo. Gli esperti concordano: sull’Italia va instaurandosi un anticiclone di origine subtropicale che porterà condizioni stabili e prevalentemente soleggiate con temperature in aumento ovunque. Possiamo già parlare di caldo anomalo per la stagione: in effetti la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere e superare i 30 °C in alcune zone, avverte 3Bmeteo. Anche iLmeteo.it parla di un “ponte del Primo maggio estivo”, contemplando un possibile “boom di caldo” già a partire da mercoledì 30 aprile. Confermati i picchi oltre i 30°C, una vera e propria "prima fiammata di caldo africano". Quotidiano.net - Bolla di caldo anomalo per il ponte del 1° maggio: picchi sopra i 30 gradi. Quanto durerà? Leggi su Quotidiano.net Roma, 28 aprile 2025 – Un altrofestivo si avvicina e l’interesse per le previsioni meteo s’impenna. Che tempo farà il Primoe il weekend a seguire? Archiviati i giorni di incertezza, stavolta il verdetto è benevolo. Gli esperti concordano: sull’Italia va instaurandosi un anticiclone di origine subtropicale che porterà condizioni stabili e prevalentemente soleggiate con temperature in aumento ovunque. Possiamo già parlare diper la stagione: in effetti la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere e superare i 30 °C in alcune zone, avverte 3Bmeteo. Anche iLmeteo.it parla di un “del Primoestivo”, contemplando un possibile “boom di” già a partire da mercoledì 30 aprile. Confermati ioltre i 30°C, una vera e propria "prima fiammata diafricano".

