Bluesky la spunta blu è finalmente arrivata

Wired.it - Bluesky, la spunta blu è finalmente arrivata Leggi su Wired.it Il social network ha introdotto un nuovo processo di verifica degli account, che abbina il checkmark già adottato da altri servizi e qualche novità

Approfondimenti da altre fonti

Bluesky, arriva la spunta blu sul rivale di X - (Adnkronos) – Bluesky, il social network decentralizzato che negli ultimi anni si è imposto come alternativa a X, ha annunciato l’introduzione di un nuovo sistema di verifica degli account destinato a garantire maggiore autenticità e affidabilità all’interno della piattaforma. L’iniziativa prevede l’assegnazione proattiva di un simbolo di verifica — un segno di spunta all’interno di […] 🔗periodicodaily.com

Anche Bluesky ha ceduto alle 'spunte blu' - AGI - Anche Bluesky cede alla 'spunta blu'. La piattaforma social, salita alla ribalta delle cronache dopo la fuga di molti utenti da X di Elon Musk, sta introducendo i simboli di verifica per “account autentici e di rilievo”. Al momento, il social network decentralizzato afferma che verificherà proattivamente questi account, assegnando loro un segno di spunta in un cerchio blu accanto al nome del profilo. 🔗agi.it

Sanremo 2025, cantante confessa tutto: «Ho fatto l’amore al Festival», spunta finalmente il primo nome - Continuano i rumors sui cantanti che avrebbero fatto sesso durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2025; ora emerge un’indiscrezione… Le prime dichiarazioni in merito sono arrivate da un tiktoker, che sull’omonimo social ha menzionato un incontro bollente fra due protagonisti di Sanremo 2025. Le sue parole: “La notizia è uscita durante la seconda serata ed è lì che sarebbe successo qualcosa. 🔗donnapop.it

Se ne parla anche su altri siti

Anche su Bluesky è arrivata la spunta blu, ecco come funziona; Bluesky introduce le spunte blu per gli account autentici e rilevanti; Bluesky e Threads ringraziano X: 1 milione di iscritti in più al giorno. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Bluesky inserisce la spunta blu per gli account verificati - Tra le tante novità che si sono susseguite nel tempo, oggi possiamo informarvi anche dell’introduzione della spunta blu per gli account verificati. Si tratta di un processo di autenticazione che già ... 🔗pcprofessionale.it

Bluesky come Facebook ed Instagram: spunta blu per profili verificati e figure autorevoli - Bluesky, il social network nato da un'idea iniziale di Jack Dorsey, ha annunciato l’arrivo di un sistema di verifica degli account che introduce per la prima ... 🔗tecnoandroid.it

Bluesky introduce la spunta blu per gli account considerati autentici e di rilievo - Bluesky ha di recente introdotto un nuovo sistema di verifica degli account che prevede l'assegnazione di una spunta blu, seguendo un modello di autenticazione ormai consolidato sulle piattaforme soci ... 🔗hdblog.it