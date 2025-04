Blackout totale in Spagna e Portogallo panico e terrore | cosa sta accadendo

cosa fare e dove andare, anche parte della Francia è stata colpita. Ma si predica calma sul cyber-attaccoUna situazione mai vista. All'improvviso si è fermato il mondo in Spagna e in Portogallo e parte della Francia. Senza luce, senza elettricità, senza controllo e senza avere alcun potere per quello che stava accadendo. E la gente terrorizzata scappava per le strade, con tanti che hanno lasciato all'istante il posto di lavoro per tornare a casa prendere d'assalto i supermercati.Blackout totale in Spagna e Portogallo, panico e terrore: cosa sta accadendo (Ansa Foto) Cityrumors.itIn tutta la Spagna e Portogallo. Una cosa mai vista. Un salto all'indietro di quasi 100 anni. Tutto per un maxi Blackout che ha lasciato per ore senza corrente e senza Internet migliaia di persone.

