Blackout Spagna le voci di cittadini e turisti | Non funziona nulla

Blackout ha paralizzato i trasporti, il traffico ferroviario e le linee telefoniche in Spagna. A Valencia, che celebra oggi la festa del suo santo patrono, San Vicente Ferrer, le serrande dei negozi sono rimaste abbassate. La metropolitana è stata chiusa, i tram si sono fermati e solo gli autobus continuano a circolare, con molta prudenza perché i semafori non funzionano. “La situazione è abbastanza complicata, eravamo sul tram quando è iniziato il Blackout e ci hanno fatto scendere, non c’erano trasporti, sono arrivata a casa e non c’era elettricità, non si sa fino a quando continuerà così, le linee telefoniche non funzionano, alcune volte le chiamate arrivano e altre volte no. Internet non funziona sui telefoni“, racconta una ragazza in attesa dell’autobus nei pressi della stazione Sorolla. Lapresse.it - Blackout Spagna, le voci di cittadini e turisti: “Non funziona nulla” Leggi su Lapresse.it Ilha paralizzato i trasporti, il traffico ferroviario e le linee telefoniche in. A Valencia, che celebra oggi la festa del suo santo patrono, San Vicente Ferrer, le serrande dei negozi sono rimaste abbassate. La metropolitana è stata chiusa, i tram si sono fermati e solo gli autobus continuano a circolare, con molta prudenza perché i semafori nonno. “La situazione è abbastanza complicata, eravamo sul tram quando è iniziato ile ci hanno fatto scendere, non c’erano trasporti, sono arrivata a casa e non c’era elettricità, non si sa fino a quando continuerà così, le linee telefoniche nonno, alcune volte le chiamate arrivano e altre volte no. Internet nonsui telefoni“, racconta una ragazza in attesa dell’autobus nei pressi della stazione Sorolla.

