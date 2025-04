Blackout Spagna i video del caos | semafori in tilt treni fermi

Blackout manda in tilt la Spagna. L'intero paese dalle 12.30 del 28 aprile rimane senza energia elettrica, scatta l'emergenza e una nazione rischia di piombare nel caos. I semafori smettono di funzionare, niente metropolitana, le autorità di Madrid chiedono ai cittadini di rimanere a casa e limitare gli spostamenti. I supermercati aperti . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Ilmanda inla. L'intero paese dalle 12.30 del 28 aprile rimane senza energia elettrica, scatta l'emergenza e una nazione rischia di piombare nel. Ismettono di funzionare, niente metropolitana, le autorità di Madrid chiedono ai cittadini di rimanere a casa e limitare gli spostamenti. I supermercati aperti .

Un blackout improvviso ha messo in ginocchio la Spagna. Servizi interrotti in diverse regioni della penisola. Milioni di persone colpite dall'oscuramento. Metro evacuate a Madrid, disagi nell'aeroporto della capitale e anche in quello di Lisbona

Un blackout improvviso ha messo in ginocchio la Spagna. Servizi interrotti in diverse regioni della penisola. Milioni di persone colpite dall'oscuramento. Metro evacuate a Madrid, disagi nell'aeroporto della capitale e anche in quello di Lisbona. Cresce il timore di un attacco hacker

Una massiccia interruzione di corrente colpisce la Penisola Iberica. Un enorme blackout ha colpito oggi, 28 aprile, intorno alle 12:30, l'intera Spagna continentale, il Portogallo e alcune aree del sud della Francia. Le cause della crisi energetica, che ha interessato circa 60 milioni di persone, restano ancora indeterminate, e si tratta del peggior blackout nella storia recente dei due paesi. Le prime ipotesi indicano una forte instabilità nel flusso energetico della rete, ma senza una spiegazione chiara.

