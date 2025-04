Blackout Spagna e Portogallo REN | ipotesi guasto dovuto a raro fenomeno atmosferico cittadini | Tornati nel passato senza carte di credito e servizi

Trasporti in tilt, negozi chiusi, telefoni muti e pagamenti solo in contanti: in Spagna e Portogallo, il Blackout che ha paralizzato comunicazioni e attività commerciali più difficili da nord a sud, tornata la corrente in molte zone del nord, sud e ovest della Spagna. Indagini ancora in corso

Maxi blackout e interruzione internet in Spagna e Portogallo: metro e aeroporti senza corrente - Un maxi blackout sta lasciando migliaia di utenti in Spagna e Portogallo senza elettricità e connessione internet. Il governo spagnolo sta indagando con l’aiuto di diversi team tecnici di diversi ministeri. Lo riporta El Pais. Sono al lavoro anche i tecnici di Red Eléctrica, la società pubblica responsabile dei collegamenti e il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sta indagando sull’accaduto. 🔗lapresse.it

Blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez: "Cause sconosciute. Le prossime ore critiche" | «Semafori spenti, intervengono i passanti» - Le ragioni non sono ancora state rese note. Stop alla produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Colpiti anche gli aeroporti di Madrid e Lisbona. Risolti i disagi nel sud della Francia. Il Centro per la sicurezza portoghese: «Niente fa pensare a un attacco hacker» 🔗xml2.corriere.it

Maxi blackout in Spagna e Portogallo: panico in metrò, molte persone intrappolate negli ascensori | Ore per il ripristino del servizio - Sanchez: "Cause, nessuna ipotesi esclusa"Agenzia Ue: guasto tecnico. E il gestore portoghese: bruschi cambi di temperature all'origine. Decine gli interventi di soccorso. Treni e aerei fermi, trasporti in tilt 🔗tgcom24.mediaset.it

Blackout in Spagna e Portogallo, cos’è successo davvero: il «raro fenomeno atmosferico» che ha fatto saltare la rete - L’operatore portoghese di energia parla di un fenomeno noto come «vibrazione atmosferica indotta» che avrebbe fatto saltare le linee ad altissima tensione della rete elettrica, dovuto a estreme variaz ... 🔗corriere.it

Blackout in Spagna, fra le cause un “raro fenomeno atmosferico” - Secondo un operatore energetico portoghese all’origine del disastro ci sarebbero delle vaziazioni estreme di temperatura all’interno del Paese ... 🔗repubblica.it

Blackout in Spagna, Portogallo e Francia causato da "oscillazioni anomale": cos'è la "vibrazione atmosferica" - Secondo il gestore elettrico portoghese Ren, il blackout è stato provocato da un “raro fenomeno atmosferico” avvenuto in Spagna ... 🔗virgilio.it