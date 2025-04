Blackout Spagna boom ricerche online | quanto resiste cibo in frigo?

Blackout record 'spegne' la Spagna oggi, 28 aprile 2024 e migliaia di persone cercano informazioni sulla conservazione del cibo in frigo. L'interruzione dell'energia elettrica è iniziata attorno alle 12.30. La situazione è ancora lontana dal ritorno alla normalità a livello nazionale. I cittadini, nell'emergenza, si sono riversati nei supermercati per acquistare generi . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Unrecord 'spegne' laoggi, 28 aprile 2024 e migliaia di persone cercano informazioni sulla conservazione delin. L'interruzione dell'energia elettrica è iniziata attorno alle 12.30. La situazione è ancora lontana dal ritorno alla normalità a livello nazionale. I cittadini, nell'emergenza, si sono riversati nei supermercati per acquistare generi .

Blackout in tutta la Spagna: linee telefoniche interrotte, colpito anche l’aeroporto di Madrid - Dalle 12.30 di lunedì 28 aprile 2025 la Spagna è colpita da un massiccio blackout. Le linee telefoniche sono interrotte in tutto il Paese e risultano colpiti anche l’aeroporto e la metropolitana di Madrid. Nella capitale, i semafori sono spenti e si sono formati giganteschi ingorghi. L’operatore della rete elettrica ha annunciato di aver attivato i piani per ripristinare la fornitura di energia: «Si stanno analizzando le cause e si stanno utilizzando tutte le risorse per risolverlo». 🔗lettera43.it

Cause del blackout in Spagna, Tabarelli: non si può escludere nulla, dall’attacco hacker al sabotaggio - L’esperto di Nomisma Energia: “La situazione è molto grave e si naviga al buio”. L'Agenzia dell'Ue per la sicurezza informatica: "Per il momento l'indagine sembra evidenziare un problema tecnico o a u ... 🔗msn.com

Blackout in Spagna e Portogallo, cos’è successo davvero: il «raro fenomeno atmosferico» che ha fatto saltare la rete - L’operatore portoghese di energia parla di un fenomeno noto come «vibrazione atmosferica indotta» che avrebbe fatto saltare le linee ad altissima tensione della rete elettrica, dovuto a estreme variaz ... 🔗corriere.it