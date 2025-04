Blackout senza precedenti in Spagna e Portogallo | caos nei trasporti e comunicazioni interrotte

Blackout ha colpito oggi, 28 aprile, intorno alle 12:30, l’intera Spagna continentale, il Portogallo e alcune aree del sud della Francia. Le cause della crisi energetica, che ha interessato circa 60 milioni di persone, restano ancora indeterminate, e si tratta del peggior Blackout nella storia recente dei due paesi.Le prime ipotesi indicano una forte instabilità nel flusso energetico della rete, ma senza una spiegazione chiara. Le autorità portoghesi hanno escluso, al momento, che si tratti di un attacco hacker.I governi di Madrid e Lisbona hanno immediatamente convocato riunioni d’emergenza, mentre anche la Commissione europea si è messa in contatto con la Spagna per approfondire le cause dell’interruzione. Dayitalianews.com - Blackout senza precedenti in Spagna e Portogallo: caos nei trasporti e comunicazioni interrotte Leggi su Dayitalianews.com Una massiccia interruzione di corrente colpisce la Penisola IbericaUn enormeha colpito oggi, 28 aprile, intorno alle 12:30, l’interacontinentale, ile alcune aree del sud della Francia. Le cause della crisi energetica, che ha interessato circa 60 milioni di persone, restano ancora indeterminate, e si tratta del peggiornella storia recente dei due paesi.Le prime ipotesi indicano una forte instabilità nel flusso energetico della rete, mauna spiegazione chiara. Le autorità portoghesi hanno escluso, al momento, che si tratti di un attacco hacker.I governi di Madrid e Lisbona hanno immediatamente convocato riunioni d’emergenza, mentre anche la Commissione europea si è messa in contatto con laper approfondire le cause dell’interruzione.

