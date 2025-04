Blackout la psicosi si diffonde rapidamente insieme alle teorie complottiste

Blackout è uno di quegli eventi capaci di sviluppare e far diffondere rapidamente la psicosi collettiva. Le cause del gigantesco problema elettrico che ha coinvolto la Spagna, parte del Portogallo e della Francia non sono ancora chiare. Ma la prima reazione, alimentata sulla Rete dalla spinta costante alle teorie complottiste dei social.

Scimmia si intrufola in una centrale elettrica e sposta un cavo provocando un blackout generale: milioni di persone senza corrente per ore - Altroché chiodo del ministro Salvini. Nello Sri Lanka tre quarti della popolazione è rimasta senza luce e per il ministro dell’energia la colpa è della mossa improvvida di una scimmia. La mattina del 9 febbraio infatti buona parte dell’isola dell’Oceano Indiano si è ritrovata senza energia elettrica. Il black out è durato diverse ore. Molte strutture di pubblico servizio come gli ospedali hanno mantenuto a fatica in funzione le proprie strumentazioni e macchinari utilizzando generatori, m,a visto il protrarsi della mancanza di energia, l’appello del governo è stato quello di razionare ... 🔗ilfattoquotidiano.it

