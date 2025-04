Blackout in tutta la Spagna | linee telefoniche interrotte colpito anche l’aeroporto di Madrid

Spagna è colpita da un massiccio Blackout. Le linee telefoniche sono interrotte in tutto il Paese e risultano colpiti anche l’aeroporto e la metropolitana di Madrid. Nella capitale, i semafori sono spenti e si sono formati giganteschi ingorghi. L’operatore della rete elettrica ha annunciato di aver attivato i piani per ripristinare la fornitura di energia: «Si stanno analizzando le cause e si stanno utilizzando tutte le risorse per risolverlo». L’Istituto nazionale per la sicurezza informatica (Incibe) sta valutando l’accaduto per capire se sia trattato di un attacco informatico o di un guasto. Le autorità governative non hanno ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale, sebbene il ministero degli Interni spagnolo abbia esortato la popolazione a mantenere la calma mentre sono in corso le indagini. Lettera43.it - Blackout in tutta la Spagna: linee telefoniche interrotte, colpito anche l’aeroporto di Madrid Leggi su Lettera43.it Dalle 12.30 di lunedì 28 aprile 2025 laè colpita da un massiccio. Lesonoin tutto il Paese e risultano colpitie la metropolitana di. Nella capitale, i semafori sono spenti e si sono formati giganteschi ingorghi. L’operatore della rete elettrica ha annunciato di aver attivato i piani per ripristinare la fornitura di energia: «Si stanno analizzando le cause e si stanno utilizzando tutte le risorse per risolverlo». L’Istituto nazionale per la sicurezza informatica (Incibe) sta valutando l’accaduto per capire se sia trattato di un attacco informatico o di un guasto. Le autorità governative non hanno ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale, sebbene il ministero degli Interni spagnolo abbia esortato la popolazione a mantenere la calma mentre sono in corso le indagini.

