Blackout in Spagna semafori spenti e traffico in tilt a Valencia

traffico in tilt anche a Valencia a causa del maxi Blackout che ha colpito la Spagna, il Portogallo e il sud della Francia e che ha provocato lo spegnimento di tutti i semafori. Le autorità spagnole hanno raccomandato di non mettersi alla guida fino a quando non verrà risolto il Blackout. Lapresse.it - Blackout in Spagna, semafori spenti e traffico in tilt a Valencia Leggi su Lapresse.it inanche aa causa del maxiche ha colpito la, il Portogallo e il sud della Francia e che ha provocato lo spegnimento di tutti i. Le autorità spagnole hanno raccomandato di non mettersi alla guida fino a quando non verrà risolto il

Cosa riportano altre fonti

Blackout in Spagna e Portogallo: "Stop a treni e aerei". Fino a 10 ore per il ripristino| Il racconto: "Semafori spenti e traffico in tilt" - Le ragioni non sono ancora state rese note. Stop alla produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Colpiti anche gli aeroporti di Madrid e Lisbona 🔗xml2.corriere.it

Semafori spenti e incroci in tilt, negozi con serrande abbassate: così la Spagna piomba nel blackout – Il video - Bancomat fuori uso, semafori spenti con gli incroci stradali nell’anarchia più totale, negozi fermi, spesso con serrande abbassate perché impossibilitati nell’emettere scontrini e vendere come sempre. Queste le immagini dalla Spagna dove è in corso un complesso black-out che ha colpito anche il Portogallo e regioni a sud della Francia. Le autorità invitano le persone a non utilizzare i mezzi privati. 🔗open.online

Maxi Blackout in Spagna e Portogallo: fermi treni, aerei e metro, semafori in tilt, cosa sta succedendo - La corrente elettrica è saltata improvvisamente intorno alle 12.30 in varie zone della Penisola iberica. Bloccati aeri, treni ed evacuate le metro. In tilt semafori e circolazione ma anche comunicazioni telefoniche e internet. In tilt i semafori. Il governo spagnolo ha convocato una riunione di emergenza.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Blackout in Spagna, semafori spenti e traffico in tilt a Madrid; «Semafori spenti, i passanti regolano il traffico». Il racconto del maxi blackout in Spagna; Blackout Spagna, situazione disastrosa a Madrid: semafori e metro spente. VIDEO; Semafori spenti e incroci in tilt, negozi con serrande abbassate: così la Spagna piomba nel blackout - Il video. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Blackout in Spagna, semafori spenti e traffico in tilt a Madrid. Le autorità: «Non mettetevi alla guida» VIDEO - Traffico in tilt a Madrid a causa del maxi blackout che ha colpito la Spagna, il Portogallo e il sud della Francia e che ha provocato lo spegnimento di tutti i semafori. Le autorità ... 🔗ilgazzettino.it

Blackout in Spagna, semafori spenti e traffico in tilt a Valencia - Traffico in tilt anche a Valencia a causa del maxi blackout che ha colpito la Spagna, il Portogallo e il sud della Francia e che ha provocato lo spegnimento di tutti i semafori. Le autorità spagnole h ... 🔗msn.com

Blackout Spagna, situazione disastrosa a Madrid: semafori e metro spente. VIDEO - Blackout a Madrid: semafori e metro fuori uso, treni e voli cancellati. INCIBE indaga su un possibile cyber-attacco ... 🔗affaritaliani.it