Blackout in Spagna Sanchez | Ripristinato oltre il 50% delle forniture elettriche | Tre le ipotesi | cyber-attacco guasto tecnico o raro fenomeno atmosferico

Tgcom24.mediaset.it - Blackout in Spagna, Sanchez: "Ripristinato oltre il 50% delle forniture elettriche" | Tre le ipotesi: cyber-attacco, guasto tecnico o (raro) fenomeno atmosferico Leggi su Tgcom24.mediaset.it Colpito anche il Portogallo e parte della Francia. E il gestore portoghese: bruschi cambi di temperature all'origine. Decine gli interventi di soccorso. Treni e aerei fermi, trasporti in tilt

Blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez: "Cause sconosciute. Le prossime ore critiche" A Lisbona torna la corrente, ma è caos voli - Le ragioni non sono ancora state rese note. Stop alla produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Colpiti anche gli aeroporti di Madrid e Lisbona. Risolti i disagi nel sud della Francia. Il Centro per la sicurezza portoghese: «Niente fa pensare a un attacco hacker» 🔗xml2.corriere.it

Maxi blackout lascia al buio la Spagna, Sanchez: “Evitiamo speculazioni, ore critiche” - Il primo ministro ha poi proceduto a rassicurare la popolazione sulla sicurezza del Paese, invitando ogni spagnolo a fare la sua parte evitando di mettere in rete speculazioni che non farebbero altro che aumentare la confusione. I tecnici intanto proseguono con le operazioni di ripristino in tutto il Paese L'articolo Maxi blackout lascia al buio la Spagna, Sanchez: “Evitiamo speculazioni, ore critiche” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Spagna, Sanchez: “Cause blackout ancora in fase di studio” - Le cause del blackout che ha colpito la Spagna “sono ancora in fase di studio. È meglio non fare speculazioni”. Lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, parlando dalla Moncloa. Sanchez ha esortato la popolazione a seguire tre raccomandazioni ovvero ridurre al minimo gli spostamenti, seguire solo le informazioni ufficiali ed evitare di diffondere informazioni di “dubbia provenienza”. “Il nostro sistema ospedaliero funziona perfettamente e gode di un’autonomia di lunga data – ha spiegato ancora Sanchez – Alle persone con esigenze particolari viene fornito un servizio domiciliare”. 🔗lapresse.it

Blackout in Spagna, Portogallo e Francia. Società elettrica: l'energia sarà ripristinata in 6-10 ore - Sanchez convoca Consiglio di Sicurezza Nazionale alla Moncloa Pedro Sanchez ha convocato una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza Nazionale per analizzare gli effetti del blackout in tutta ... 🔗msn.com

Queste sono le zone della Spagna che hanno già ripristinato la fornitura elettrica dopo il blackout - Ripristino parziale dell'elettricità in Spagna dopo un grave blackout. Sánchez coordina i soccorsi con aiuti da Francia e Marocco ... 🔗greenme.it

Pedro Sánchez sul blackout in Spagna: nessuna ipotesi esclusa, ripristino imminente - Il premier Sánchez invita a seguire i canali ufficiali per le cause del blackout in Spagna. Ripristino fornitura in corso. 🔗quotidiano.net