Blackout in Spagna | Sanchez dichiara lo stato d’emergenza Caos in Portogallo e Francia Il governo | Italia al sicuro

stato d'emergenza in Spagna per il Blackout che dalle 12.30 di oggi, 28 aprile 2025, ha bloccato il paese, con effetti anche nel vicino Portogallo e nel sud della FranciaL'articolo Blackout in Spagna: Sanchez dichiara lo stato d’emergenza. Caos in Portogallo e Francia. Il governo: “Italia al sicuro” proviene da Firenze Post. .com - Blackout in Spagna: Sanchez dichiara lo stato d’emergenza. Caos in Portogallo e Francia. Il governo: “Italia al sicuro” Leggi su .com d'emergenza inper ilche dalle 12.30 di oggi, 28 aprile 2025, ha bloccato il paese, con effetti anche nel vicinoe nel sud dellaL'articoloinloin. Il: “al” proviene da Firenze Post.

Blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez: "Cause sconosciute. Le prossime ore critiche" A Lisbona torna la corrente, ma è caos voli - Le ragioni non sono ancora state rese note. Stop alla produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Colpiti anche gli aeroporti di Madrid e Lisbona. Risolti i disagi nel sud della Francia. Il Centro per la sicurezza portoghese: «Niente fa pensare a un attacco hacker» 🔗xml2.corriere.it

Maxi blackout lascia al buio la Spagna, Sanchez: “Evitiamo speculazioni, ore critiche” - Il primo ministro ha poi proceduto a rassicurare la popolazione sulla sicurezza del Paese, invitando ogni spagnolo a fare la sua parte evitando di mettere in rete speculazioni che non farebbero altro che aumentare la confusione. I tecnici intanto proseguono con le operazioni di ripristino in tutto il Paese L'articolo Maxi blackout lascia al buio la Spagna, Sanchez: “Evitiamo speculazioni, ore critiche” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Spagna, Sanchez: “Cause blackout ancora in fase di studio” - Le cause del blackout che ha colpito la Spagna “sono ancora in fase di studio. È meglio non fare speculazioni”. Lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, parlando dalla Moncloa. Sanchez ha esortato la popolazione a seguire tre raccomandazioni ovvero ridurre al minimo gli spostamenti, seguire solo le informazioni ufficiali ed evitare di diffondere informazioni di “dubbia provenienza”. “Il nostro sistema ospedaliero funziona perfettamente e gode di un’autonomia di lunga data – ha spiegato ancora Sanchez – Alle persone con esigenze particolari viene fornito un servizio domiciliare”. 🔗lapresse.it

Spagna in ginocchio per blackout, il paese al buio: cosa sappiamo - Un blackout da record spegne la Spagna il 28 aprile 2025, il giorno destinato a passare alla storia per l''apagòn' che mette in ginocchio il paese e crea il caos anche in Portogallo e nella Francia me ... 🔗msn.com

Il buio anche sulle cause. Mega blackout paralizza Spagna e Portogallo: "Nessuna ipotesi è esclusa" - Sanchez frena le voci sull'attacco hacker, ma non può smentirlo. Secondo i portoghesi tra le cause ci sono i bruschi cambi di temperatura. Vanno in tilt i ... 🔗huffingtonpost.it

Spagna, Sanchez: «Cause blackout ancora in fase di studio» - (LaPresse) Le cause del blackout che ha colpito la Spagna «sono ancora in fase di studio. È meglio non fare speculazioni». Lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, parlando dalla Moncloa. Sanch ... 🔗msn.com