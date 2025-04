Blackout in Spagna ripristinata quasi la metà della rete elettrica | Tre le ipotesi | cyber-attacco guasto tecnico o raro fenomeno atmosferico

della Francia. E il gestore portoghese: bruschi cambi di temperature all'origine. Decine gli interventi di soccorso. Treni e aerei fermi, trasporti in tilt Tgcom24.mediaset.it - Blackout in Spagna, ripristinata quasi la metà della rete elettrica | Tre le ipotesi: cyber-attacco, guasto tecnico o (raro) fenomeno atmosferico Leggi su Tgcom24.mediaset.it Colpito anche il Portogallo e parteFrancia. E il gestore portoghese: bruschi cambi di temperature all'origine. Decine gli interventi di soccorso. Treni e aerei fermi, trasporti in tilt

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Blackout in Spagna, rete ripristinata al 35% | Tre le ipotesi: cyber-attacco, guasto tecnico o (raro) fenomeno atmosferico - Colpito anche il Portogallo e parte della Francia. E il gestore portoghese: bruschi cambi di temperature all'origine. Decine gli interventi di soccorso. Treni e aerei fermi, trasporti in tilt 🔗tgcom24.mediaset.it

Blackout in tutta la Spagna: linee telefoniche interrotte, colpito anche l’aeroporto di Madrid - Dalle 12.30 di lunedì 28 aprile 2025 la Spagna è colpita da un massiccio blackout. Le linee telefoniche sono interrotte in tutto il Paese e risultano colpiti anche l’aeroporto e la metropolitana di Madrid. Nella capitale, i semafori sono spenti e si sono formati giganteschi ingorghi. L’operatore della rete elettrica ha annunciato di aver attivato i piani per ripristinare la fornitura di energia: «Si stanno analizzando le cause e si stanno utilizzando tutte le risorse per risolverlo». 🔗lettera43.it

Maxi blackout e interruzione internet in Spagna e Portogallo: metro e aeroporti senza corrente - Un maxi blackout sta lasciando migliaia di utenti in Spagna e Portogallo senza elettricità e connessione internet. Il governo spagnolo sta indagando con l’aiuto di diversi team tecnici di diversi ministeri. Lo riporta El Pais. Sono al lavoro anche i tecnici di Red Eléctrica, la società pubblica responsabile dei collegamenti e il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sta indagando sull’accaduto. 🔗lapresse.it

Ne parlano su altre fonti

Blackout in Spagna, Portogallo e Francia. Disagi trasporti e Internet; Blackout in Spagna e in Portogallo. Stop a Internet, treni ed aerei LA CRONACA DELLA GIORNATA; Blackout in Spagna e Portogallo: le ultime notizie in diretta | Sanchez: Nessuna ipotesi esclusa; Blackout in Spagna, Portogallo e Sud della Francia, stop a trasporti e Internet: cosa sta succedendo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Maxi-blackout in Spagna e Portogallo, 'nessuna causa viene esclusa' - Un incubo dalle cause ancora incerte con il premier Pedro Sanchez che ha presieduto riunioni di emergenza, senza togliere dal campo nessuna ipotesi: "Nulla può essere escluso". 🔗ansa.it

Spagna senza corrente: il precedente del maxi blackout in Italia nel 2003 - Anche l'Italia, come la Spagna, ha vissuto un maxi blackout che ha paralizzato il Paese: è accaduto il 28 settembre 2003, quando intorno alle 3.27 di notte si ... 🔗msn.com

Spagna in ginocchio per blackout, il paese al buio: cosa sappiamo - Un blackout da record spegne la Spagna il 28 aprile 2025, il giorno destinato a passare alla storia per l''apagòn' che mette in ginocchio il paese e crea il caos anche in Portogallo e nella Francia me ... 🔗msn.com