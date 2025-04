Blackout in Spagna ripercussioni sulla trasferta dell’Inter a Barcellona?

Barcellona e Inter, in programma mercoledì sera al Montjuïc, rischia di essere condizionata dal Blackout che da questa mattina, lunedì 28 aprile, sta paralizzando gran parte della Spagna.Blackout – Una massiccia interruzione di corrente elettrica ha messo in ginocchio trasporti, comunicazioni e servizi essenziali, generando non poche preoccupazioni anche in ambito sportivo. Il primo segnale concreto delle difficoltà è arrivato dal Master 1000 di Madrid, dove diverse partite sono state sospese a causa del Blackout. Ma l’attenzione adesso si sposta su Barcellona-Inter, match che vale un posto nella finale della massima competizione europea. Se, da un lato, il fischio d’inizio della gara non sembra in discussione, il vero rischio riguarda la trasferta della squadra nerazzurra, che potrebbe incontrare ostacoli logistici nel raggiungere la Catalogna. Inter-news.it - Blackout in Spagna, ripercussioni sulla trasferta dell’Inter a Barcellona? Leggi su Inter-news.it La semifinale di andata di Champions League trae Inter, in programma mercoledì sera al Montjuïc, rischia di essere condizionata dalche da questa mattina, lunedì 28 aprile, sta paralizzando gran parte della– Una massiccia interruzione di corrente elettrica ha messo in ginocchio trasporti, comunicazioni e servizi essenziali, generando non poche preoccupazioni anche in ambito sportivo. Il primo segnale concreto delle difficoltà è arrivato dal Master 1000 di Madrid, dove diverse partite sono state sospese a causa del. Ma l’attenzione adesso si sposta su-Inter, match che vale un posto nella finale della massima competizione europea. Se, da un lato, il fischio d’inizio della gara non sembra in discussione, il vero rischio riguarda ladella squadra nerazzurra, che potrebbe incontrare ostacoli logistici nel raggiungere la Catalogna.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Blackout in tutta la Spagna: linee telefoniche interrotte, colpito anche l’aeroporto di Madrid - Dalle 12.30 di lunedì 28 aprile 2025 la Spagna è colpita da un massiccio blackout. Le linee telefoniche sono interrotte in tutto il Paese e risultano colpiti anche l’aeroporto e la metropolitana di Madrid. Nella capitale, i semafori sono spenti e si sono formati giganteschi ingorghi. L’operatore della rete elettrica ha annunciato di aver attivato i piani per ripristinare la fornitura di energia: «Si stanno analizzando le cause e si stanno utilizzando tutte le risorse per risolverlo». 🔗lettera43.it

Maxi blackout e interruzione internet in Spagna e Portogallo: metro e aeroporti senza corrente - Un maxi blackout sta lasciando migliaia di utenti in Spagna e Portogallo senza elettricità e connessione internet. Il governo spagnolo sta indagando con l’aiuto di diversi team tecnici di diversi ministeri. Lo riporta El Pais. Sono al lavoro anche i tecnici di Red Eléctrica, la società pubblica responsabile dei collegamenti e il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sta indagando sull’accaduto. 🔗lapresse.it

Blackout senza precedenti in Spagna e Portogallo: caos nei trasporti e comunicazioni interrotte - Una massiccia interruzione di corrente colpisce la Penisola Iberica Un enorme blackout ha colpito oggi, 28 aprile, intorno alle 12:30, l’intera Spagna continentale, il Portogallo e alcune aree del sud della Francia. Le cause della crisi energetica, che ha interessato circa 60 milioni di persone, restano ancora indeterminate, e si tratta del peggior blackout nella storia recente dei due paesi. Le prime ipotesi indicano una forte instabilità nel flusso energetico della rete, ma senza una spiegazione chiara. 🔗dayitalianews.com

Approfondimenti da altre fonti

Blackout in Spagna, ripercussioni sulla trasferta dell'Inter a Barcellona?

Blackout in Spagna, si complica il viaggio a Barcellona dell'Inter? Il programma dei nerazzurri - La Spagna ostaggio di un blackout. Nella tarda mattinata di oggi, lunedì 28 aprile, gran parte del Paese è finito al buio per ragioni ancora da chiarire. Trasporti e servizi sono nel caos, ma anche lo ... 🔗msn.com

Blackout totale in Spagna: ma può succedere anche in Italia? - Un massiccio blackout ha paralizzato Spagna, Portogallo e parte della Francia, sollevando dubbi anche in Italia. Vi spieghiamo cosa è successo, quali rischi ... 🔗alfemminile.com

Aerei, voli in forte ritardo a Madrid, Barcellona e Lisbona per il blackout in Spagna e Portogallo. Eurocontrol: «La situazione non migliorerà» - Eurocontrol: forti ritardi sui voli da/per la penisola iberica. La capitale portoghese ferma l’arrivo degli aerei non ancora decollati. Treni fermi nelle stazioni ... 🔗corriere.it