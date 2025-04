Blackout in Spagna rete ripristinata al 35% | Tre le ipotesi | cyber-attacco guasto tecnico o raro fenomeno atmosferico

Tgcom24.mediaset.it - Blackout in Spagna, rete ripristinata al 35% | Tre le ipotesi: cyber-attacco, guasto tecnico o (raro) fenomeno atmosferico Leggi su Tgcom24.mediaset.it Colpito anche il Portogallo e parte della Francia. E il gestore portoghese: bruschi cambi di temperature all'origine. Decine gli interventi di soccorso. Treni e aerei fermi, trasporti in tilt

Un blackout colpisce la Spagna, disagi in tutta la rete dei trasporti - MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il territorio spagnolo è stato colpito da un blackout che sta provocando forti disagi anche a tutta la rete dei trasporti. Secondo quanto reso noto dalla compagnia spagnola Red Elecrtica (Ree), sono stati attivati i piani d’emergenza per ripristinare le forniture. Al momento “si stanno analizzando le cause” che hanno portato all’interruzione di corrente, fa sapere la società su X. 🔗unlimitednews.it

Spagna, smantellata rete di trafficanti che faceva entrare migranti illegalmente in Ue - Un'organizzazione dedita al traffico di esseri umani, che faceva entrare clandestinamente migranti marocchini in Spagna e in altri Paesi dell'Unione Europea, è stata smantellata nel sud della Spagna e quattro persone sono state arrestate. Le autorità spagnole affermano che l’organizzazione contattava cittadini marocchini desiderosi di migrare in Spagna e li faceva volare fino in Romania. Una volta in Romania, i migranti viaggiavano via terra verso la Spagna, attraversando altri Paesi dell’UE a bordo di camion o furgoni. 🔗tgcom24.mediaset.it

Blackout in tutta la Spagna: linee telefoniche interrotte, colpito anche l’aeroporto di Madrid - Dalle 12.30 di lunedì 28 aprile 2025 la Spagna è colpita da un massiccio blackout. Le linee telefoniche sono interrotte in tutto il Paese e risultano colpiti anche l’aeroporto e la metropolitana di Madrid. Nella capitale, i semafori sono spenti e si sono formati giganteschi ingorghi. L’operatore della rete elettrica ha annunciato di aver attivato i piani per ripristinare la fornitura di energia: «Si stanno analizzando le cause e si stanno utilizzando tutte le risorse per risolverlo». 🔗lettera43.it

Blackout in Spagna, rete ripristinata al 35% | Tre le ipotesi: cyber-attacco, guasto tecnico o (raro) fenomeno atmosferico - Un maxi blackout ha lasciato senza corrente e senza Internet migliaia di utenze in Spagna e Portogallo. Il sistema sta tornando a funzionare in alcune aree della Spagna, secondo quanto riferisce la Re ... 🔗msn.com

Ripristino elettricità in Spagna: circa il 20% della penisola torna online dopo blackout esteso - Il blackout che ha colpito la penisola iberica coinvolge milioni in Spagna continentale; il gestore Ree coordina il ripristino energetico con supporto decisivo dall’interconnessione con la Francia. 🔗gaeta.it

Blackout in spagna: ripristino previsto tra sei e dieci ore secondo Red eléctrica - Un blackout esteso ha colpito la Spagna, causando disagi in città e industrie; Red eléctrica lavora al ripristino entro 6-10 ore mentre il governo convoca il consiglio per la sicurezza nazionale. 🔗gaeta.it