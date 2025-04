Blackout in Spagna Portogallo e sud della Francia stop a internet e linee telefoniche colpiti treni e aeroporti traffico in tilt ipotesi attacco informatico - VIDEO

Blackout elettrico in Spagna, Portogallo e nel sud della Francia. Disagi su tutti i livelli, stop a internet e a linee telefoniche e ferroviarie, disagi negli aeroporti e nelle

Maxi blackout in Spagna, Portogallo e nel sud della Francia: «Interrotte le linee telefoniche». Ferrovie paralizzate - Un vasto blackout ha colpito la Spagna e vaste aree di Portogallo e Francia: le ragioni non sono ancora state rese note. Colpito anche l'aeroporto di Madrid 🔗xml2.corriere.it

Maxi blackout colpisce Spagna, Portogallo e sud della Francia: indagini in corso - Un maxi blackout ha colpito la Spagna, il Portogallo e parte del sud della Francia. L'erogazione elettrica in Spagna è stata interrotta intorno alle 12.50 per cause sconosciute, mandando in tilt i collegamenti internet e i trasporti in molte regioni, compreso l'aeroporto di Madrid. Le principali compagnie elettriche non hanno dato spiegazioni dell'interruzione del servizio, riferisce El Pais. Secondo fonti governative citate dal quotidiano, il governo sta indagando sulle cause con varie squadre di diversi ministeri, ma ancora non hanno dato indicazioni. 🔗quotidiano.net

