Blackout in Spagna Madrid Siviglia e Malaga senza corrente | problemi anche in Portogallo e Francia

Blackout nazionale ha lasciato molte città della Spagna senza elettricità dopo le 12:30 di lunedì 28 aprile. Secondo quanto appreso, non è ancora nota la causa del. Ilmattino.it - Blackout in Spagna, Madrid, Siviglia e Malaga senza corrente: problemi anche in Portogallo e Francia Leggi su Ilmattino.it Unnazionale ha lasciato molte città dellaelettricità dopo le 12:30 di lunedì 28 aprile. Secondo quanto appreso, non è ancora nota la causa del.

Blackout in tutta la Spagna: linee telefoniche interrotte, colpito anche l’aeroporto di Madrid - Dalle 12.30 di lunedì 28 aprile 2025 la Spagna è colpita da un massiccio blackout. Le linee telefoniche sono interrotte in tutto il Paese e risultano colpiti anche l’aeroporto e la metropolitana di Madrid. Nella capitale, i semafori sono spenti e si sono formati giganteschi ingorghi. L’operatore della rete elettrica ha annunciato di aver attivato i piani per ripristinare la fornitura di energia: «Si stanno analizzando le cause e si stanno utilizzando tutte le risorse per risolverlo». 🔗lettera43.it

Maxi blackout in Spagna, Portogallo e sud della Francia: «Ferme linee telefoniche, stop a treni e aerei». Madrid, si riunisce il governo - Le ragioni non sono ancora state rese note. Stop alla produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Colpiti anche gli aeroporti di Madrid e Lisbona 🔗xml2.corriere.it

Maxi blackout in Spagna, Portogallo e Francia: «Interrotte le linee telefoniche, colpito anche l'aeroporto di Madrid» - Un vasto blackout ha colpito la Spagna e vaste aree di Portogallo e Francia: le ragioni non sono ancora state rese note 🔗xml2.corriere.it

