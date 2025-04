Blackout in Spagna l’ironia sulla mucca che aveva lasciato senza internet migliaia di persone – Video

Blackout che ha lasciato senza elettricità gran parte della Spagna, del Portogallo e del sud della Francia. C’è ancora molta cautela nel ricostruire le cause, senza sbilanciarsi tra l’ipotesi di un attacco informatico e quella di un problema tecnico. Durante la diretta di Cadena SER, una delle emittenti radiofoniche più seguite del Paese, si è parlato a lungo del Blackout italiano del 2003, causato da un “banale” problema tecnico in Svizzera, trascinando poi gli ascoltatori verso una narrazione più fantasiosa: quella di una mucca colpevole di aver morso un cavo, provocando una grande interruzione di corrente. La battuta non è casuale, ma richiama alla memoria una storia vera accaduta di recente in Spagna: una mucca ha effettivamente causato un importante disservizio, dimostrando quanto a volte eventi all’apparenza insignificanti possano mettere in crisi interi sistemi. Leggi su Open.online In queste ore, i media spagnoli riportano numerose notizie sul grande “apagón”, ilche haelettricità gran parte della, del Portogallo e del sud della Francia. C’è ancora molta cautela nel ricostruire le cause,sbilanciarsi tra l’ipotesi di un attacco informatico e quella di un problema tecnico. Durante la diretta di Cadena SER, una delle emittenti radiofoniche più seguite del Paese, si è parlato a lungo delitaliano del 2003, causato da un “banale” problema tecnico in Svizzera, trascinando poi gli ascoltatori verso una narrazione più fantasiosa: quella di unacolpevole di aver morso un cavo, provocando una grande interruzione di corrente. La battuta non è casuale, ma richiama alla memoria una storia vera accaduta di recente in: unaha effettivamente causato un importante disservizio, dimostrando quanto a volte eventi all’apparenza insignificanti possano mettere in crisi interi sistemi.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Blackout in tutta la Spagna: linee telefoniche interrotte, colpito anche l’aeroporto di Madrid - Dalle 12.30 di lunedì 28 aprile 2025 la Spagna è colpita da un massiccio blackout. Le linee telefoniche sono interrotte in tutto il Paese e risultano colpiti anche l’aeroporto e la metropolitana di Madrid. Nella capitale, i semafori sono spenti e si sono formati giganteschi ingorghi. L’operatore della rete elettrica ha annunciato di aver attivato i piani per ripristinare la fornitura di energia: «Si stanno analizzando le cause e si stanno utilizzando tutte le risorse per risolverlo». 🔗lettera43.it

Maxi blackout e interruzione internet in Spagna e Portogallo: metro e aeroporti senza corrente - Un maxi blackout sta lasciando migliaia di utenti in Spagna e Portogallo senza elettricità e connessione internet. Il governo spagnolo sta indagando con l’aiuto di diversi team tecnici di diversi ministeri. Lo riporta El Pais. Sono al lavoro anche i tecnici di Red Eléctrica, la società pubblica responsabile dei collegamenti e il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sta indagando sull’accaduto. 🔗lapresse.it

Maxi blackout in Spagna e Portogallo, fermi aerei e treni: fino a 10 ore per la normalità | L'ipotesi del raro fenomeno atmosferico - Le ragioni non sono ancora state rese note. Stop alla produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Colpiti anche gli aeroporti di Madrid e Lisbona. Risolti i disagi nel sud della Francia. Il Centro per la sicurezza portoghese: «Niente fa pensare a un attacco hacker» 🔗xml2.corriere.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Blackout in Spagna, l'ironia sulla mucca che aveva lasciato senza internet migliaia di persone - Video. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Blackout, la psicosi si diffonde rapidamente (insieme alle teorie complottiste) - In Rete dilagano le ipotesi più disparate e l'interruzione della corrente elettrica viene legata a piani segreti per controllare la popolazione ... 🔗msn.com