Blackout in Spagna le ipotesi dell’attacco informatico e del raro fenomeno atmosferico

Blackout che oggi ha colpito Spagna, Portogallo e sud della Francia. Una delle ipotesi più accreditate, nonostante la grande prudenza sia da parte della politica che dei media spagnoli, è quella di un attacco informatico. Il presidente della Giunta Regionale dell’Andalusia, Juan Manuel Moreno, è stato il primo a esprimersi con decisione su questa pista, basandosi sui dati forniti dal centro regionale per la sicurezza informatica. Analogamente, l’agenzia stampa spagnola Servimedia riporta che fonti del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sospettano che l’interruzione possa essere stata causata da un attacco informatico, considerando i numerosi cyberattacchi subiti dalla Spagna negli ultimi mesi a causa della sua posizione nei conflitti in Ucraina e Gaza. Leggi su Open.online Non si conosce ancora con certezza la causa del cosiddetto “apagón”, come viene chiamato ilche oggi ha colpito, Portogallo e sud della Francia. Una dellepiù accreditate, nonostante la grande prudenza sia da parte della politica che dei media spagnoli, è quella di un attacco. Il presidente della Giunta Regionale dell’Andalusia, Juan Manuel Moreno, è stato il primo a esprimersi con decisione su questa pista, basandosi sui dati forniti dal centro regionale per la sicurezza informatica. Analogamente, l’agenzia stampa spagnola Servimedia riporta che fonti del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sospettano che l’interruzione possa essere stata causata da un attacco, considerando i numerosi cyberattacchi subiti dallanegli ultimi mesi a causa della sua posizione nei conflitti in Ucraina e Gaza.

