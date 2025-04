Blackout in Spagna il premier Sánchez | Nessuna ipotesi esclusa Poi l’appello ai cittadini | Utilizzate i telefoni in modo responsabile – Il video

Blackout elettrico che ha colpito nella mattinata di lunedì 28 aprile numerose regioni della Spagna, lasciando senza corrente migliaia di utenti. A dirlo è il premier spagnolo, Pedro Sánchez, durante una conferenza stampa al Palazzo della Moncloa. «Nessuna ipotesi è esclusa, ma niente speculazioni», ha precisato il primo ministro, chiedendo inoltre ai cittadini di ridurre al minimo gli spostamenti, prestare attenzione solo alle notizie diffuse attraverso i «canali ufficiali» e utilizzare i cellulari in modo responsabile. «Telefonate brevi e chiamate ai servizi di emergenza solo se strettamente necessario», l’appello durante l’intervento durato poco meno di dieci minuti. Sánchez ha poi dichiarato che gli impianti idroelettrici sono ora operativi e si è detto fiducioso che la fornitura verrà ripristinata «presto», senza tuttavia specificare tempistiche. Leggi su Open.online Non c’è alcuna causa certa delelettrico che ha colpito nella mattinata di lunedì 28 aprile numerose regioni della, lasciando senza corrente migliaia di utenti. A dirlo è ilspagnolo, Pedro, durante una conferenza stampa al Palazzo della Moncloa. «, ma niente speculazioni», ha precisato il primo ministro, chiedendo inoltre aidi ridurre al minimo gli spostamenti, prestare attenzione solo alle notizie diffuse attraverso i «canali ufficiali» e utilizzare i cellulari in. «Telefonate brevi e chiamate ai servizi di emergenza solo se strettamente necessario»,durante l’intervento durato poco meno di dieci minuti.ha poi dichiarato che gli impianti idroelettrici sono ora operativi e si è detto fiducioso che la fornitura verrà ripristinata «presto», senza tuttavia specificare tempistiche.

